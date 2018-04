Aarhus Universitetshospital: Først blev 200 stillinger nedlagt. Nu kan besparelser ramme yderligere 150 stillinger

Aarhus Universitetshospital skulle spare 220 mio. kr. i forbindelse med udflytningen til Det Nye Universitetshospital i Skejby. Sådan lød beskeden sidste forår.

Men efter at have gennemgået hospitalets budget endnu en gang kan hospitalsdirektør Poul Blaabjerg konstatere, at der i stedet skal findes 300 mio. kr. i budgettet i år.

Hospitalet har gennem flere måneder løbende nedlagt 200 stillinger. Men de nye tal for besparelserne kan komme til at ramme yderligere 150-200 stillinger.

»Vi kan ikke undgå, at de her besparelser vil koste arbejdspladser. Der vil blive 350-400 færre stillinger, end der har været for cirka halvandet år siden. Vi skal nærmere nedlægge 350-400 stillinger end de forventede 200 stillinger,« siger han.

Aarhus Universitetshospital fjerner et ledelseslag

Der bliver dog ikke tale om fyringer i alle tilfælde. Poul Blaabjerg håber at løse noget af udfordringen ved, at nogle ansatte selv siger op, skifter stilling internt på hospitalet, eller ved at nogle stillinger ikke bliver slået op.

Uforudsete udgifter

Besparelserne sker på grund af de planlagte effektiviseringskrav på 8 pct., men også på grund af uforudsete udgifter og forsinkelser, der er dukket op i processen med udflytningen til Skejby. Blandt andet bliver driften af det nye hospital dyrere end forventet, og den forsinkede udflytning medfører et par måneder med dobbeltdrift af hospitalet på flere matrikler.

Udflytning til Skejby: AUH skal spare 80 mio. kr. mere end forventet i år Besparelserne skyldes bl.a. forsinkelser og dyrere drift af det nye hospital end forudset.

»Planen om at nedlægge 200 stillinger er efterhånden realiseret. Det har ramt bredt blandt læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og serviceassistenter. Men det kan blive nødvendigt at kigge på yderligere 150 stillinger for at opnå den nødvendige besparelse,« siger Poul Blaabjerg.

Og det ærgrer ham, at det kan blive nødvendigt:

»Det er selvfølgelig ærgerligt. Vi kunne løse flere opgaver med flere ansatte. Det er frygteligt pinefuldt hver gang, man skal gennem sådan en runde, som vi skal nu.«

Af de 80 mio. kr. mangler man stadig at finde 60 mio. kr. i budgettet. Poul Blaabjerg forklarer, at man derfor også kigger på, om det er muligt at spare på hospitalets indkøb.