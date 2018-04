Renovering for millioner forsinker udvidelsen af Den Permanente

Et stort flertal i Aarhus Byråd bakkede i juni sidste år op om, at Den Permanente Badeanstalt i Risskov udvides for 25 mio. kr., så den fremstår, som den gjorde i midten af 1950’erne.

Bestyrelsen har indtil nu søgt to fonde og fået to afslag med begrundelsen om mange kvalificerede ansøgere. Bestyrelsen i Vikingeklubben Jomsborg Bestyrelsen har indtil nu søgt to fonde og fået to afslag med begrundelsen om mange kvalificerede ansøgere.

Historie Den Permanente Den Permanente Badeanstalt åbnede i 1933 under navnet Århus Søbad. Det blev etableret som et stort nyklassisk anlæg med fælles lukket badestrand, toiletter og separate dame- og herreafdelinger. Badeanstalten blev ødelagt i 1965 i en storm og blev kun delvist genoprettet. Ifølge Aarhus Kommune formodes navnet i den forbindelse at være ændret til Den Permanente Badeanstalt. Vikingeklubben Jomsborg blev stiftet i 1933 og har i hele perioden benyttet badeanstalten i vintermånederne.

Men politikerne, aarhusianerne og de omkring 9.300 vinterbadere, der benytter anstalten om vinteren, må væbne sig med tålmodighed.

En ingeniørundersøgelse foretaget af Aarhus Kommune har slået fast, at anstalten skal renoveres for 10-20 mio. kr. Selvom der endnu ikke er en tidsramme for udvidelsen, skriver Vikingeklubben Jomsborg i et nyhedsbrev til sine medlemmer, at udvidelsesprojektet forsinkes med et-to år.

Kommunen betaler

Aarhus Kommunes afdeling Sport og Fritid under Kultur og Borgerservice står for driften af de fysiske rammer ved Den Permanente Badeanstalt, og Aarhus Kommune vil derfor tage sig af de kommende renoveringsudgifter.

Byrådet siger ja til ombygning af Den Permanente

Sport og Fritid oplyser, at rådgivningsopgaven for en renovering skal i udbud, og derefter forestår en mere grundig analyse af, hvad der skal renoveres med det samme, og hvad der kan vente i nogle år.

Den forsinkede udvidelse af Den Permanente Badeanstalt er tegnet af P+P Arkitekter. Planen er at udvide den nuværende hestesko med endnu en mod nord. Dermed kan Vikingeklubben Jomsborg øge sauna- og klubfaciliteterne med 50 pct., og i sommerperioden vil klubben give offentligheden adgang til det nye fællesbad.

Afslag på ansøgninger

Byrådet har vedtaget, at Vikingeklubben Jomsborg maksimalt må bruge 5 mio. kr. af egne midler til det 25 mio. kr. dyre projekt. Resten skal skaffes igennem fonde.

Vilde billeder af iskoldt gys: Badeanstalt omdannet til islandskab

I nyhedsbrevet skriver klubben:

»Bestyrelsen har indtil nu søgt to fonde og fået to afslag med begrundelsen om mange kvalificerede ansøgere. Begge steder har der været ros til ansøgningerne og mulighed for at søge igen, når vi kender renoveringens tidshorisont.«