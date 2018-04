Rema-medarbejder jagtede butikstyv

Søndag aften blev Østjyllands Politi kaldt til Rema på Aldersrovej i det nordlige Aarhus, hvor en ansat var løbet efter en butikstyv, der var stukket af til fods.

Personalet havde på overvågningen fuldt tyven rundt i butikken, mens han havde fyldt sin taske op med varer, som han ikke betalte for, da han passede kassen. I stedet stak han af, og en medarbejder fulgte efter. Da politiet kom, mødte de medarbejderen i området ved Trøjborg. Her kunne han pege politiet i retning af tyven, der løb fra Nordre Ringgade til Herambsgade.

Her blev han - en 38-årig mand - anholdt og sigtet for butikstyveriet, hvilket han erkendte på stedet. Tasken med varer var han dog ikke i besiddelse af. Den blev til gengæld fundet af en politihund i et buskads i nærheden. Her var der varer for i alt 141,07 kr.

mony