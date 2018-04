Handlekraftig borger tog bilnøgler fra spirituspåvirket kvinde

En 62-årig kvinde kan takke en mandlig medborger for, at hun søndag eftermiddag ikke fik lejlighed til at køre videre fra parkeringspladsen ved Netto på Jernaldervej i Aarhus V.

Borgeren forklarede, at han havde bemærket kvinden inde ved kassen, hvor hun virkede beruset og lugtede kraftigt af alkohol. Og da hun efterfølgende satte kursen mod en bil, der holdt parkeret uden for butikken, gik borgeren efter, tog nøglerne fra hende og ringede til politiet.

Umiddelbart efter faldt kvinden og slog sit hoved, så hun måtte behandles af en ambulance og køres til skadestuen. Her viste det sig, at hun ganske rigtigt havde en promille på mere end det tilladte. Hun blev derfor sigtet for spirituskørsel.

