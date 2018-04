Opmærksom nabo opdagede tyve med boltsaks

En opmærksom beboer på Ranunkelvej i Sabro kan have været medvirkende til, at naboerne kunne have deres hjem i fred søndag morgen.

Den mandlige beboer opdagede nemlig kl. 7.29, at to ukendte personer gik rundt i området med taske og arbejdshandsker og kiggede sig omkring. Han syntes, de virkede mistænkelige og ringede til politiet. Kort tid efter kunne beboeren se, at den ene af mændene tog en boltsaks frem og begyndte at klippe i låsen til et skur. Det fik beboeren til at råbe efter de to mænd, der tog benene på nakken og stak af.

Men da de i farten havde glemt deres taske, vendte de kort tid efter retur. Det betød, at en patrulje kunne anholde og sigte de to 21-årige mænd for forsøg på indbrud.

mony