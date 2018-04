15-årig efterlyses: Familie dybt bekymret

Fredag aften efterlyste Sydøstjyllands Politi den 15-årige Casper Jonas Møller Sørensen, der var forsvundet fra sit opholdssted i Jelling og senest havde givet lyd fra sig onsdag d. 11. april. Søndag er der intet nyt om den aarhusianske dreng, og familien er dybt bekymrede og opfordrer på det kraftigste Casper Jonas Møller Sørensen til at give livstegn fra sig.

Det fortæller den 15-åriges moster Camila Eldrup, som efter aftale med søsteren, Casper Jonas Møller Sørensen mor, udtaler sig til JP Aarhus.

»Der er intet nyt hen over weekenden. Men hans telefon er ikke tændt, så jeg tænker, at han måske ikke har set, at vi er ude og efterlyse ham. Politiet siger, at når den tændes kan de spore den,« siger hun fra hjemmet i Hørning.

Lørdag bad familien den private eftersøgningsorganisation Missing People om hjælp, men Camilla Eldrup siger, at det er vigtigt for dem også selv at fortælle, at de er bekymrede og leder efter ham.

»Det her er et forsøg på at appellere til, at hvis han ser det, så skal han vide, at vi leder efter ham. Han skal ikke føle, at vi lader alle andre om det. Når han er ked af det, kan han godt nogle gange give udtryk for, at vi er lige glade med ham. Det må han ikke tro. Vi vil gerne have ham hjem og hele familien er mega bekymrede,« siger Camilla Eldrup, der jævnligt har ham i familiepleje og på mange måder opfatter den 15-årige som sit eget barn.

»Mine børn er som hans brødre.«

Sociale medier

Sydøstjyllands Politi skrev fredag i en pressemeddelelse, at man frygtede en ulykke, fordi den unge mand ikke havde givet livstegn til sine pårørende siden den 15. april.

Den efterlysning har ikke givet nogen konkrete tips, siger vagtchef Henrik Dam fra Sydøstjyllands Politi.

»Vi søger ham stadig og leder der, hvor vi tror, vi får tegn og det er på de sociale medier, som vi monitorierer,« siger han.

Det har søndag formiddag ikke givet noget resultat, men Henrik Dam forklarer, at der i øjeblikket ikke er noget, der tyder på, at der skal være sket en ulykke eller forbrydelse.

»Vi har ikke nogen hændelser, som vi kan koble sammen med, at der skal være sket en ulykke eller forbrydelse.«

Ifølge Vejle Amts Folkeblad var der lørdag vidner, som placerede Casper Jonas Møller Sørensen i både Roskilde og Nordjylland. Men det har ifølge vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi ikke kastet noget af sig. Eftersom der ikke er konkrete henvendelser om, hvor den unge mand skulle være, kan politiet heller ikke lede aktivt med hunde eller helikopter.

»Vi har ikke et konkret sted, vi kan lede. Han kan være hvor som helst,« siger Henrik Dam.

For alvor bekymret

Casper Jonas Møller Sørensen er fra Aarhus, men har været frivilligt anbragt på et opholdssted i Jelling. Det er her han sidst er set d. 7. april. Da var han iført sort langærmet T-shirt af mærket Hugo Boss, blå jeans af mærket Cargo og sorte Nike Air kondisko.

Onsdag 11. april blev der ifølge hans moster Camilla Eldrup sendt en besked på det sociale medie Messenger, hvori Casper Jonas Møller Sørensen skrev, at havde det fint, og at der ville blive taget kontakt en gang om ugen. Men det var den besked, der for alvor gjorde Camilla Eldrup bekymret. For det lignede ikke den måde, Casper Jonas Møller Sørensen plejer at skrive på.

»Der var kommaer og punktummer, og det ligner ikke den måde, han skriver på. Så jeg synes, det er suspekt,« siger Camilla Eldrup.

Det er ikke første gang, hendes nevø er stukket af fra sit opholdssted, men de tidligere gange har han ifølge Camilla Eldrup været ret opmærksomhedssøgende og f.eks. sendt snapchats af, hvad han laver og skrevet, at man skal lade ham være.

»Denne gang har han slet ikke givet lyd fra sig.«

Som en søn

Casper Jonas Møller Sørensen er tidligere blevet overfaldet, og det er selvfølgelig en tanke, der lurer i familien, om det kan være sket igen.

»Jeg er splittet. Jeg er bekymret over, om han er blevet overfaldet, om der er nogen, der har gjort noget. Jeg ved jo, at han selv er stukket af, men hvad er der så sket? Jeg kan slet ikke klare at tænke på, at det skulle være noget i den retning,« siger hun.

Familien leder alle de steder, de kan komme i tanke om, men det er svært med så få informationer.

»Lige så snart, vi får en idé om en adresse, han kan være på, kører vi derud eller får pædagogerne på hans opholdssted til det. I går aftes sagde jeg til min mand, at jeg ikke følte vi gjorde nok, men når man får at vide, de får meldinger fra Roskilde og Nordjylland er det svært at vide, hvor man skal lede,« siger Camilla Eldrup.

Hun og Sydøstjyllands Politi opfordrer igen offentligheden om at henvende sig, hvis man har en idé om, hvor Casper Jonas Møller Sørensen kan være. Sydøstjyllands Politi kan kontaktes på tlf. 114.