Lottomillionær søges: Kupon fra M. P. Bruuns Gade er 3 mio. kr. værd

I øjeblikket står der 3 mio. kr. og venter på en heldig indehaver af en lottokupon købt i 7-Eleven i M. P. Bruuns Gade.

I en pressemeddelelse oplyser Danske Spil, at weekenden bød på fire nye Lotto-millionærer - heraf én fra Aarhus, som har ramt de syv vindertal. Ingen af vinderne havde kontaktet Danske Spil søndag formiddag, så det er nok en god idé at få tjekket sin lottokupon.

1. præmiepuljen i denne uge var på 6 mio. kr., og da to spillere ramte de syv vindertal, deler DE puljen med 3 mio. kr. til hver. Den anden vinder købte sin kupon i Rema 1000 på Mariagervej i Hobro.

Udover de to, som ramte plet på de syv lottotal, er også to vindere af millionærgarantien. Hver uge udtrækker Danske Spil to spillede rækker, som er en million værd, og det blev købere i Tarm og Karlslunde, som blev de heldige vindere i denne uge.

Denne uges vindertal er:

2, 9, 11, 13, 21, 25, 27

Tillægstal:

17