Creuna er årets praktikvirksomhed

Ifølge dommerne har Creuna en meget dedikeret tilgang til praktikanter lige fra den meget gennemførte onboarding over den sociale og faglige integration i virksomheden til det store ansvar, som praktikanterne får allerede fra første dag, hedder det i en omtale af prisen fra Studenterhus Aarhus.

Derudover favner Creuna bredt, og virksomhedens praktikanter repræsenterer en bred faglighed, som bidrager til mangfoldighed og sammenhold i virksomheden.

Prisen vakte stor begejstring hos Jeppe Bach Jakobsen, der er tidligere praktikant hos virksomheden.

Prisen vakte stor begejstring hos Jeppe Bach Jakobsen, der er tidligere praktikant hos virksomheden.

»Det er så fedt, at vi har vundet. Men på en eller anden måde regnede jeg også med det, for jeg kan slet ikke forestille mig en bedre praktikvirksomhed end Creuna. Det har været det bedste forløb på alle tænkelige måder. Man kan sige, at mit arbejdsliv faktisk har peaket nu, for jeg finder ikke noget, der er bedre, end det her praktikforløb har været,« fortæller han i en omtale af prisen.

Ud over hovedprisen blev der uddelt seks øvrige priser ved showet.

Danske Bank fik internationaliseringsprisen, Gammelbys vandt Teamprisen, Creuna vandt onboardingprisen, Kamstrup vandt uddannelsesprisen , Betina Holk Jensen fra Organisation og Ledelse i Børn og Unge ved Aarhus Kommune vandt mentorprisen, og Systematic vandt juryens specialpris.

De nominerede virksomheder er indstillet af praktikanter, og vinderne er udvalgt af en jury bestående af repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og studerende.

Priserne er indstiftet af Studenterhus Aarhus og Aarhus Kommune for at skabe opmærksomhed på de virksomheder, der har praktikanter og for at inspirere andre virksomheder til at gøre det samme. Det er vigtigt for Aarhus, mener borgmester Jacob Bundsgaard (S):

»Mange virksomheder har fået øjnene op for, at der blandt byens studerende ligger en guldgrube af kompetencer, som bare venter på at blive brugt og yderligere udviklet af byens virksomheder. Derfor er det vigtigt, at vi har nogle gode praktiksteder, der har lyst til at skabe spændende og lærerige forhold for både danske og internationale studerende,« siger borgmesteren.