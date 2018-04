Kreativ i Sydhavnen Aarhus-festivalen this søsættes til september

Aarhus skal på det kreative Nordens-kort.

Det er i hvert fald ambitionen med en ny festival for de kreative fag, som finder sted den 13.-14. september på Sydhavnsområdet.

Den amerikanske festival South by Southwest og festivalen Websummit i Lissabon nævnes som inspirationskilder for den nye Aarhus-festival, der har navnet this.

Bag festivalen står fire aktører, som er Filmby Aarhus, M2 Group, Culture Works og kulturentreprenøren Martin Thim med support fra Fonden Roskilde Festival, og deres vision er at skabe Nordens mest indflydelsesrige samlingssted for den kreative industri.

Og så handler festivalen jo om at skabe netværk og gå klogere derfra. Carsten Holst, chef for Filmby Aarhus Og så handler festivalen jo om at skabe netværk og gå klogere derfra.

Og siger man kreative fag, er det i Region Midtjyllands definition arkitektur, mode, design og de digitale og visuelle medier, som bl.a. er film og tv. Men områder som musik og gastronomi er også kreative fagligheder, som vil være på festivalen.

»Det går så exceptionelt stærkt indenfor den kreative industri, at vi hele tiden skal være i bevægelse, og den digitale revolution er i dag så altomfattende, at alle er berørt. Med festivalen og konferencen vil vi vise nogle stærke erhvervscases og give nogle kulturoplevelser, som viser de tværfaglige samarbejder. Og så handler festivalen jo om at skabe netværk og gå klogere derfra gennem foredrag, workshops og en masse blandingsformater,« siger Carsten Holst, der er chef for Filmby Aarhus.

Som et godt eksempel på tværfaglig digitalt samarbejde nævner han 2017-eventen Aarhus Stories, hvor en visuel historie blev projiceret op på domkirken og tilsat musik.

International ambition

this Konference og festival Den 13.-14. september 2018 på Sydhavnsområdet.

Skal være en årligt tilbagevendende international kreativitetskonference og musik- og kulturfestival.

Arrangører: Filmby Aarhus, M2 Group, Culture Works og kulturentreprenør Martin Thim med støtte fra Fonden Roskilde Festival.

Filmby Aarhus, M2 Group, Culture Works og kulturentreprenør Martin Thim med støtte fra Fonden Roskilde Festival. Budget: Ca. 6,5 mio. kr.

Læs mere på thisnordic.com

Ronni Madsen, vicepræsident for M2 Group, er som Carsten Holst med i festivalens styregruppe, og han siger i en omtale af festivalen:

»Vi har skabt det her event, fordi vi simpelthen synes, vi har manglet det i Danmark – et tilbagevendende fagligt arrangement med internationale ambitioner, hvor folk fra erhvervslivet og folk fra den kreative industri kan mødes og udveksle. Vi rejser alle verden rundt for at lære nyt, og nu vil vi udvikle det tværfaglige mødested på Sydhavnen i Aarhus.«

På plakaten er der foreløbig navne som den australske digitale profet David Shingy, skaberne af den anmelderroste Netflix-serie Fauda, multikunstneren Hollie McNish og medieguruen Patrick Bulger, der står bag bag Vox Media.

This vil bestå af en kreativitetskonference og en åben musik- og kulturfestival, som afvikles i et byrum på Sydhavnen med adgang for alle. Hertil forventer arrangørerne over 3.000 gæster til en række internationale musik- og kulturnavne.

Aarhus’ highline: Her er fremtidens kulbro i Sydhavnen

Budgettet for this er ca. 6,5 mio. kr., der kommer via støtte fra bl.a. Det Danske Filminstitut, Filmby Aarhus, Aarhus Kommune og deltagerbetaling.