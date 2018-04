En af Aarhus ældste cafer skal renoveres - og får nye søskende

Den aarhusianske restaurationsvirksomhed Jakobsen & Co, der omfatter Cafe Viggo, Restaurant Grappa, Grappa al Porto og Rømer, åbner til sommer to nye forretninger.

Grappa Piccolo og Grappa Deli åbner til juni i ejendommen Åboulevarden 62, hvor der tidligere bl.a. har været telebutik. Det er planen, at Grappa Deli til frokost skal være et alternativ til madpakken med fokus på kvalitets take-away og til aften være et hurtigt alternativ til egne anstrengelser i køkkenet. Grappa Piccolo bliver til en såkaldt cichetti-bar efter venetiansk forbillede med små antipasti som ledsager til et glas vin.

Men Jacobsen & Co. tager også fat i et af de gamle ben i forretningen, Cafe Viggo. Efter mere end 20 år er Viggo blevet en caféklassiker i byen, men står nu foran en større renovering af køkken, bar og interiør. Arbejdet påbegyndes søndag og forventes at vare fire dage frem.

Cafe Viggo genåbner den 20 april med nyt køkken, nyindrettet bar, nye møbler og ikke mindst nyt menukort.

»Jeg synes i al beskedenhed, at det er en af de mest ambitiøse cafemenuer i byen, og jeg glæder mig til at vise gæsterne, hvad vi kan,« siger Kasper Miller, restaurantchef og medejer, Cafe Viggo.

»Samtidig betyder ombygningen af køkkenet og caféen, at vores kokke og tjenere får meget bedre arbejdsvilkår, så det er både gæster og ansatte, der vil mærke fordelene af ombygningen,« siger Kasper Miller.