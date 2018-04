Letbane i juni? Odderbanen kan stadig nå at åbne inden sommer

»Ved ikke.«

Det er svaret fra Aarhus Letbane på spørgsmålet om, hvornår Odder- og Grenaabanerne kan åbne, men spørgsmålet er så, om selskabet kan sige, hvad der IKKE kan lade sig gøre.

En aktuel statusopdatering viser, at der fortsat er arbejde at gøre på alle de seks godkendelsesområder, som Aarhus Letbane opdeler processen i, og når godkendelserne er på plads, skal der gennemføres test på Odderbanen, og de kan vare ca. fire uger.

En nærliggende konklusion her midt i april kunne derfor være, at Odderbanen i hvert fald ikke åbner inden sommerferien.

Jeg håber, at Odderbanen kører inden sommerferien. Flemming Knudsen (S), medlem af bestyrelsen for Aarhus Letbane.

Men den konklusion afviser Jens Velling, kommunikationschef ved Aarhus Letbane.

»Det kan man ikke konkludere, for det afhænger af, hvor hurtigt vi kommer gennem processen, så den mulighed er stadig åben. Men vi kommer først til at give en åbningsdato, når vi har modtaget alle nødvendige godkendelser fra Trafikstyrelsen. Undervejs vil vi informere om fremdriften i processen, og næste store milepæl er, når vi afleverer alle ansøgninger for Odderbanen til styrelsen. Hvornår det sker, ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men på et tidspunkt vil vi også være i stand til at fortælle, om åbningen bliver før eller efter sommerferien,« siger Jens Velling.

Ingen ny Aarhus-historie

Han understreger endnu engang, at den konkrete tidsplan er umulig at lave, fordi den bl.a. afhænger af, om Trafikstyrelsen kan godkende de ansøgninger, som Aarhus Letbane og assessor sender ind til styrelsen.

»Vi vil først få godkendt Odderbanen, og nogle af de godkendelser vil kunne overføres til Grenaabanen, men derudover skal der stadig laves specifikke ansøgninger for Grenaabanen. Vi har dog en klar forventning om, at godkendelsesprocessen for Grenaabanen vil være kortere end for Odderbanen,« siger Jens Velling.

Aarhus Letbane Status på seks områder af godkendelsesprocessen Operationelle regler: Ligger p.t. hos assessor, men er snart på vej til Trafikstyrelsen, hvor sagsbehandlingstiden er ca. tre uger.

Letbanetog: Ligger p.t. hos Trafikstyrelsen. Sagsbehandlingstid ca. tre uger.

Tekniske regler: Ligger p.t. hos Aarhus Letbane og sendes videre til assessor i denne uge og derefter til Trafikstyrelsen.

Infrastruktur: Ligger p.t. hos Aarhus Letbane og skal videre til assessor og Trafikstyrelsen.

Sikkerhedsledelsessystem: Ligger p.t. hos Aarhus Letbane. Skal senere til Trafikstyrelsen.

Grenaabanen: Anlægsarbejdet afsluttes i april. Derefter er der testkørsler og godkendelse af strækning og køretøjer.

En person, der følger letbanen nøje, er tidligere Aarhus-borgmester Flemming Knudsen (S), der er medlem af Aarhus Letbanes bestyrelse som det ene af tre regionsrådsmedlemmer. Han har stor forståelse for, at selskabet ikke melder en åbningsdato ud, før den er sikker.

»Det er i høj grad et emne, vi diskuterer i regionsrådet og i bestyrelsen, og vi har aftalt med hinanden, at vi ikke melder en dato ud, før vi er 100 pct. sikre på, at den holder. Vi skal ikke have en ny Aarhus-historie, hvor alle tror, der skal være indvielse, og bagerne står med kransekage, og så bliver det hele aflyst,« siger han.

Men når det er sagt, har Flemming Knudsen fuld forståelse for de store frustrationer over ventetiden på Odder- og Grenaa-strækningerne, og for egen regning giver han gerne et bud på sine forhåbninger.

»Jeg håber, at Odderbanen kører inden sommerferien, og at Grenaabanen kommer i gang hurtigst muligt efter sommerferien. Og det, tror jeg, er et realistisk håb.«

Stabil drift

Vedrørende Aarhus-strækningen, der åbnede den 21. december 2017 og nu har kørt i 100 dage, oplyser Aarhus Letbane, at banen har kørt rettidigt på næsten 100 pct. af alle afgange, hvilket får roser af letbanedirektør Michael Borre i selskabets nyhedsbrev.

»Vi har kørt med en rettidighed på 99,3 pct., hvilket i sig selv er et fint resultat. Når man så tænker på, at der er tale om Danmarks første letbaneanlæg, som blev taget i brug i en vinterperiode med fygesne og frostgrader, er der tale om en bemærkelsesværdigt stabil drift,« fortæller Michael Borre, som siden den 1. januar 2018 har været direktør for Aarhus Letbane.