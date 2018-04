57 østjyder fik en træls påske

Flere østjyder havde indbrud i forbindelse med påsken i år i forhold til sidste år. Det viser nye tal, som Østjyllands Politi har offentliggjort. I perioden fra skærtorsdag til 2. påskedag, fik politiet anmeldelser om 57 indbrud i private hjem.

Det er 11 flere indbrud end i 2017. Heraf dækker de fem af indbrudene blandt andet over tyveri fra private hjem, der fra i år bliver kategoriseret som indbrud i politiets systemer.

»Jeg er ærgerlig over, at det ikke lykkedes at bringe antallet af påskeindbrud ned. Vi oplever generelt, at antallet af indbrud falder, men at der er nogle perioder, som kan betegnes som højsæson,« forklarer vicepolitiinspektør Gert Bisgaard.

Han fortæller, at politiet i påskedagen havde øget patruljeringen i områder, der traditionelt har været hårdt belastet af indbrud. Det har resulteret i et par anholdelser, der som præventiv effekt kan have nedbragt det samlede antal indbrud.

»Men jeg havde gerne set, at vi havde bragt tallene ned,« erkender Gert Bisgaard.

Særligt boligejerne i Aarhus og Randers har været plaget af udbudne gæster. Alene i Aarhus er der anemeldt 38 indbrud i påskedagene. Østjyllands Politi betegner da også påskeindbrud som et storby-fænomen.

»Derudover kan vi se, at det især er villakvartererne, der har været ramt, og at det er flere huse i samme kvarter. Derfor giver det også rigtig god mening, at man allierer sig med naboerne, når man skal ud, så der altid er øjne og ører på vejen,« siger vicepolitiinspektøren.

Han anbefaler derfor, at man får tilmeldt sig nabohjælp, hvis man ikke allerede har gjort det.