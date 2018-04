Venstre skifter politisk ordfører i Aarhus

Et fuldtidsarbejde harmonerer ikke med posten som politisk ordfører for Venstre i Aarhus Byråd.

Det vurderer byrådsmedlem Lene Horsbøl, som derfor har trukket sig fra hvervet.

29-årige Lene Horsbøl har været politisk ordfører for Venstre siden 1. januar 2018, og hun er i øjeblikket ved at færdiggøre sit speciale på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Lene Horsbøl fortæller, at hun ikke har fået job endnu.

»Men jeg er så småt gået i gang med at søge, og det harmonerer bare ikke med at være en dedikeret medarbejder og så samtidig være så meget i front, som man er som politisk ordfører,« siger Lene Horsbøl, der understreger, at hun ikke trækker sig fra byrådsarbejdet.

»Jeg bliver i Økonomiudvalget og i Bæredygtighedsudvalget, men posten som politisk ordfører kræver meget tid. Man skal stå til rådighed for pressen, tjekke alle medier, men også arbejde for internt på rådhuset. Så det er mange timer om ugen, men baggrunden for, at jeg trækker mig er lige så meget formen på arbejdet,« siger Lene Horsbøl,

Lene Horsbøl blev valgt første gang i til Aarhus Byråd i 2013 og genvalgt i november 2017. Venstre-byrådsmedlem Hans Skou overtager rollen som fungerende politisk ordfører, indtil der vælges en ny politisk ordfører ved sommergruppemødet i august.

»Jeg er glad for, at Hans har sagt ja til at varetage opgaven som fungerende politisk ordfører. Hans har erfaringen til at overtage rollen, som jeg forventer han kan udfylde fra dag ét,« siger Bünyamin Simsek i en pressemeddelelse.

Hans Skou er 58 år og har siddet i Aarhus Byråd i tre perioder.