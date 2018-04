Letbanen får plads til 1.500 cykler

Nye cykelparkeringspladser langs letbanestrækningen i Aarhus. Illustration: Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har netop færdiggjort arbejdet med at etablere de første af i alt 1.500 nye cykelparkeringspladser på den del af letbanestrækningen, hvor der indtil videre kører tog. Cykelparkeringspladserne skal gøre det let for aarhusianerne at skifte mellem cykel og tog.

De nye cykelparkeringspladser har fået et udtryk, der ligger tæt op af Letbanens perroner for at give byrummet et ensartet udseende, forklarer kommunen. Flere steder er cykelparkeringspladserne overdækket og oplyst, så cyklerne kan stå tørt og sikkert – ligesom der flere steder er opstillet luftpumper, der kan sikre, at man ikke behøver at cykle hjem på halvflade dæk. De otte pladser er placeret ved Nørre Allé, Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade, Ringvejen, Stjernepladsen, Stockholmsgade, Vandtårnet, Nehrus Allé samt Olof Palmes Allé.

»Det er vigtigt, at aarhusianerne har gode muligheder for at kunne tilrettelægge den rejse, der giver bedst mening for den enkelte. Og det skal det være lettere at kombinere forskellige transportformer,« siger rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V).

Indretningen omkring de enkelte stoppesteder skal tilpasses området og den forventede trafik, siger han og lover, at det ikke kun er cyklisterne, der skal have mulighed for nem omstilling til letbanen.

»I Midtbyen skal vi have plads til de mange cykler, mens der uden for byen vil blive mulighed for at parkere bilen og skifte til enten Letbane eller bus,« forklarer han.

Det er endnu uvist, hvornår resten af letbanestrækningen kan tages i brug. Når det sker, vil der være cykelparkeringspladser med en kapacitet på 1.500 cykler.