Den kommende uges begivenheder i Østjylland

Jørgen Lind mistede sin far i studietiden:

Nogle vil synes, at det er en meget hård overskrift. Men desværre ser vi gang på gang, hvordan mennesker med psykisk sygdom bliver negligeret af politikerne og af myndighederne i Danmark.

Hvis Aarhus Kommune vil til bunds i sagerne og skandalen i Teknik og Miljø, skal borgmesterens og rådmandens ageren i sådanne sager nok lige have et kraftigt eftersyn af byrådet og borgerne.

Politikerne bør have pligt til at bo i den valgkreds, de stiller op, mener den aarhusianske DF’er Jakob Søgaard Clausen.

Der har været biograf i teatret, på Hotel Royal, i en Netto-butik, i en bank og mange andre steder i Aarhus C. Lærerne har også drevet biograf, hvor der nu er en McDonald’s.

Ekspert kalder det »tonedøvt«, at S og DF fastholder indgreb mod muslimske friskoler.

Travlhed er et grundvilkår i det offentlige hospitalsvæsen, og det kan ende med fejl.

Der er ingen folkelig opbakning til forslaget om at lukke for FM-båndet i 2021, viser ny meningsmåling.

Ultraløbet Barkley Marathons er mytisk. Arrangøren er en særling. Det koster 10 kr. at deltage. Kom med indenfor i alle løberes mareridt.

Ifølge Syrien er flere mål - for lørdagens bombeangreb - ikke beskadiget, men satellitbillederne viser noget andet.

25 naboer har gjort indsigelse mod planer om et nyt boligbyggeri.

En 33-årig mand er fængslet i fire uger for en voldtægt, hvor han forinden skal have bedøvet sit offer.

Renée Toft Simonsen er bogaktuel med sin beskrivelse af overgangen fra at være en af verdens smukkeste kvinder til en virkelighed med hedeture, lange bryster og ”aldrende fjabber.” Læs interviewet med den aarhusianske psykolog , forfatter og model. Artiklen gemmer også på en sportsnyhed, der helt sikkert vil give genklang. God fornøjelse

Hjerteforeningen holder i dag landsindsamling. Hjerteforeningen arbejder blandt andet for at bekæmpe hjerte-kar-sygdomme samt udbredelsen af hjertestartere.

Formålet med festivalen er at hylde forskningens helt grundlæggende element af ’nysgerrighed og etablere mødesteder for forskere og befolkning. Festivalen fortsætter til og med 26. april.

I dag begynder den landsdækkende videnskabsfestival, Forskningens Døgn, der finder sted hvert år i uge 17 med over 700 events og foredrag og mere end 75.000 besøgende.

Eventyret fortsætter i Europa for Bakken Bears, der nu spiller semifinale mod italienske Avellion. Hjemmekampen, der spilles kl. 18.30, er den anden og afgørende i duellen.

Aarhus Kommunes byråd mødes i dag kl. 16. Byrådsmødet finder sted på Aarhus Rådhus. Du kan læse dagsordenen her .

FC Helsingør og AGF mødes i dag i runde 30 i Superligaen. Holdene spiller i gruppespillets pulje 1, hvor der kæmpes om overlevelse i Superligaen. De to andre hold i deres pulje er Silkeborg IF og Hobro IK.

Vi er klar med en oversigt over et udvalg af begivenheder, der udspiller sig i Østjylland i uge 16 (fra den 16.-22. april). Det er blandt andet ugen, som mange østjyder har ventet på. Musicalen Seebach kommer omsider til Aarhus og musikhuset melder om få ledige pladser.

