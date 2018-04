Stak af fra politiet: Knallertbøller skabte utryghed i Gellerup

Mandag eftermiddag modtog Østjyllands Politi flere anmeldelser om, at en gruppe unge på scootere og motorcykler kørte uforsvarligt i området omkring Gellerupparken og Brabrandstien.

Politiet sendte en patrulje til området. Den blev kl. 17 opmærksom på en 20-årig mand på en motorcykel på Brabrand Skovvej. Manden havde ikke hjelm på, og han havde heller ikke det store ønske om at tale med politiet, for da patruljen gjorde tegn til, at den 20-årige skulle standse, gassede han i stedet op og tog flugten ad Louisevej ned mod Brabrandstien.

Patruljen havde ikke mulighed for at følge efter og måtte fortsætte eftersøgningen i området.

Da betjentene kendte den 20-årige i forvejen, fandt de frem til ham senere på aftenen. Her blev han anholdt og sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger og for at køre uden hjelm.