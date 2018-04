To anholdt efter uro på Banegårdspladsen

Kl. 00.19 natten til tirsdag fik Østjyllands Politi en anmeldelse om uro på Banegårdspladsen i Aarhus.

Tre unge mænd i tyverne havde været i slagsmål, og en af personerne havde angiveligt en kniv. Da politiet kom frem, traf det en 24-årig mand, der fortalte, at han var blevet røvet med kniv af to mænd, der nu var stukket af.

Det lykkedes dog hurtigt at finde de to personer. Den ene havde gemt sig under en bil i nærheden, mens den anden blev fundet i en baggård tæt på. Desuden fandt betjentene også en foldekniv på stedet.

De to personer, der er hhv. 22 og 23 år, havde en noget anden forklaring på episoden end den 24-årige.

Det endte dog med, at begge blev sigtet for forsøg på røveri. Den 23-årige blev også sigtet for besiddelse af narko, da han havde hash på sig.