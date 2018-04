To mænd på 20 og 26 år forsøgte mandag at forfalske et pas på Borgerservice på Dokk1 i Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi.

Det var en opmærksom medarbejder, der fattede mistanke og gjorde politiet opmærksom på forbrydelsen.

Klokken 15.25 henvendte de to mænd sig på Borgerservice for at få udleveret et nyt pas, de havde bestilt. Det viste sig dog, at de havde indleveret et pas med den 20-åriges navn og den 26-åriges billede. Politiet kom, anholdt de to mænd og sigtede dem for dokumentfalsk.