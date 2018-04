Nye tider: Her er praktikpladserne - men hvor er eleverne?

Man er vant til at høre, at elever på erhvervsskolerne mangler praktikpladser, men for fødevareelever på Aarhus Tech er situationen en anden. For drømmer man om en karriere som kok eller gorumetslagter, er der i øjeblikket 25 ledige praktikpladser som kok og fem ledige pladser på slagterområdet. Virksomhederne er klat til at ansætte elever her og nu, lyder meldingen fra Aarhus Tech.

»Jeg er i daglig kontakt med både restauranter og slagterbutikker, som mangler kvalificerede ansøgere til praktikpladser, og de vil byde en ny elev meget velkommen. Den rette M/K vil faktisk kunne begynde i en mesterlæreplads allerede i morgen,« siger Jimmi Ludvigsen, der er konsulent på Aarhus Tech.

At det kniber gevaldigt med at rekruttere nye elever til blandt andet kokkefaget, bekræfter Claus Slott, som er direktør på Hotel Skanderborghus:

»Vi har måske været lidt forvænt i restaurationsbranchen, for tidligere har vi ikke haft problemer med at tiltrække nye elever, men den situation er helt ændret nu. Vi har normalt tre kokkeelever, men i øjeblikket har vi kun to, fordi vi ikke har kunnet besætte den sidste elevplads. Hvis vi fik den rette ansøger, så kunne hun eller han begynde i morgen i mesterlære,« fastslår han.

Hos Dansk Supermarked bekræfter man, at det er et problem at rekruttere unge og voksne til ledige elevstillinger som f.eks. gourmetslagter og bager. Alene i Østjylland har detailgiganten en målsætning om at ansætte 18 gourmetslagter- og delikatesseelever og 12 bagerelever i 2018.

»Vi opprioriterer i øjeblikket både slagter- og bagerområdet i vores mange østjyske butikker. Derfor er det af afgørende betydning, at endnu flere unge vælger at gå gourmetslagter- og bagervejen. Vi kan til gengæld tilbyde spændende elevpladser med gode karrieremuligheder som både fødevarehåndværker og leder. Vi håber på, at vi i et tæt samarbejde med Aarhus Tech og folkeskolerne i Østjylland kan få flere unge til at få øjnene op for vores uddannelser,« siger Jon Skålerud, Senior HR Manager i Dansk Supermarked.

Tidligere tiders udfordringer med at skaffe nok praktikpladser til elever er væk. I øjeblikket er der fem elever i skolepraktik inden for uddannelserne til kok, gourmetslagter, ernæringsassistent, smørrebrød og catering, oplyser Aarhus Tech.