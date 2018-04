Borgere opruster med private rådgivere

Alexanders tidligere børnehave vurderede, at han ofte ikke registrerede andre i rummet, og at der ikke var ressourcer til at tage sig af hans anfald af bl.a. gråd, råb og gentagelsesadfærd. Kommunen tildelte derfor 20 timers individuel støtte i en ny børnehave, som specialiserer sig i handicap. Og en udredning fra børnepsykiatrisk center i Risskov slog til sidst fast, at den fireårige Alexander lider af infantil autisme.

Der er klart et stigende pres på vores rådgivning. Jette Sloth Flohr, formand for hjerneskadeforeningen Aarhus-Østjylland Der er klart et stigende pres på vores rådgivning.

Alligevel fik Alexanders mor, Lisbeth Christensen, at vide af Aarhus Kommune, at hendes søn ikke hører til i kommunens handicapcenter for børn. JP Aarhus fortalte i februar Lisbeth Christensens historie, og den er typisk for borgere, der kontakter den private socialrådgiver Søren Møller Petersen for hjælp.

»En fællesnævner er manglende tillid til systemet. Borgeren forstår ikke kommunens afgørelser. Man synes ikke, at materialet i sagerne hænger sammen med afslagene på hjælp,« siger Søren Møller Petersen, som har hjulpet 30-40 borgere, bl.a. Lisbeth Christensen.

Forkert navn, institution og hospital: Kommunens sagsbehandling af autistisk barn fyldt med fejl Handicapcentret for Børn har lavet fejl i begge målgruppeafklaringer, der er foretaget af Lisbeth Brandt Christensens søn Alexander med infantil autisme.

Der findes ingen statistikker på området, men Søren Møller Petersen er overbevist om, at et stigende antal borgere efterspørger professionel hjælp til at føre deres sager hos især store kommuner som Aarhus. Flere foreninger har samme vurdering.

»På bl.a. lukkede facebookgrupper kan jeg læse, at flere borgere efterspørger hjælp fra sagsbehandlere. Der er især sket noget inden for de to seneste år,« siger formand for Landsforeningen Autisme i Østjylland Marianne Banner.

Stigende pres

Hos den lokale ABA-forening for børn med autisme og Hjerneskadeforeningen Aarhus-Østjylland har man ligeledes bemærket borgeres stigende efterspørgsel på professionel hjælp.

»Der er klart et stigende pres på vores rådgivning,« siger Jette Sloth Flohr, formand for Hjerneskadeforeningen, med henvisning til foreningens to ansatte socialrådgivere.

»I 1980’erne kunne jeg have bistandsloven i min lomme. I dag skal jeg have en trailer med« Socialrådgiver Søren Møller Petersen hjælper borgere, der har mistet tilliden til systemerne i kommunerne, og som er ophidsede og kede af, at de ikke får den hjælp, som de mener at have brug for.

Hos Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet og Dansk Socialrådgiverforening, Region Nord, er opfattelsen, at antallet af privatpraktiserende socialrådgivere på landsplan er stigende.

»Vi kan se, at antallet af selvstændige socialrådgivere er steget, og flertallet af dem har slået sig op på at være privatpraktiserende rådgivere, der hjælper, rådgiver og bisidder borgere, der er faret vild i systemet,« siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening, Region Nord.