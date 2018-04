Alt peger mod liga-overlevelse i Skanderborg

Skanderborg Håndbold har brugt pausen mellem årets grundspil og kvalifikationsspil på ganske tilfredsstillende vis.

For det første klarede holdet sig fint videre i Santander Cup med en sejr over Hjallerup IF, og for det andet har der været tid til at blive skaderne i truppen kvit.

Sidstnævnte betyder, at cheftræner Nick Rasmussen for næsten første gang i sæsonen kan råde over et fuldtalligt mandskab. Det kan vise sig at få afgørende betydning i kvalifikationsspillet, hvor Skanderborg ligesom Sønderjyske entrerer med et enkelt point, mens Mors-Thy og onsdagens modstander Ribe-Esbjerg har to point.

Vi har en ambition om at fastholde en fornuftig hjemmebanestatistik, og så må vi prøve at se, om vi kan rage lidt til os på udebane også. Nick Rasmussen

Den sidste modstander i puljen, HC Midtjylland, har ingen point med sig, og skal man læne sig op ad normal fornuft, er det også svært at forestille sig, at de ramponerede midtjyder skulle kunne ændre på det ciffer i puljespillets fire kampe.

Økonomiske problemer var tæt på at betyde et decideret farvel til ligaen efter årsskiftet, og lige siden er midtjydernes bedste spillere draget andre steder hen, så holdet nu fremstår i en markant mindre konkurrencedygtig udgave end tidligere på sæsonen, hvor det blandt andet blev til en sejr over Skanderborg.

Når kun den nederste plads i puljen resulterer i play-off-opgør mod et mandskab fra 1. division, ligner det altså, at Skanderborg kan koncentrere sig om at kigge opad mod de 75.000 kr., der venter holdet, som formår at slutte øverst i puljen.

Nick Rasmussen griber dog ikke de kommende kampe an med nogen specielle tanker om HC Midtjylland.

»Indtil nu har vi forberedt os, som vi ville have gjort, om det så var HC Midtjylland eller Tønder, der var kommet med. Hvis man skal kunne afslutte sin sæson 5. maj, så skal man have point i denne her pulje,« siger Nick Rasmussen og fortsætter:

»Så ved jeg godt, at oddsene for at tage point alt andet lige er større mod HC Midtjylland end de andre tre i puljen, men vi spiller først mod Midtjylland i sidste runde, og til den tid forbereder vi os, som vi normalt ville gøre.«

Fakta Skanderborgs kvalifikationsspil 11. april: Skanderborg – Ribe-Esbjerg 14. april: Mors-Thy – Skanderborg 26. april: Sønderjyske – Skanderborg 5. maj: Skanderborg – HC Midtjylland Når alle kampe i puljen er spillet færdig, ryger det dårligst placerede hold i kamp mod nr. 2 eller 3 fra 1. division i et direkte opgør om deltagelse i næste sæsons 888-liga.

I forberedelsen til det specifikke opgør mod Midtjylland peger Nick Rasmussen dog også på det vundne pokalopgør over Hjallerup IF fra 2. division som en fornuftig lektie. I den kamp viste Skanderborg nemlig, hvad det kræver at vinde over en modstander, som alt andet lige anses for at være dårligere end en selv.

Fortet på Fælleden

Når fokus flyttes helt og holdent over på eget hold, tillader Nick Rasmussen sig at være tilfreds med mere end den gunstige, tomme skadesliste.

Skanderborg sluttede nemlig fornemt af i grundspillet med tre sejre i de sidste fem opgør, og generelt er cheftræneren tilfreds med den udvikling, han har set henover sæsonen. Især sejrene over tophold som Bjerringbro-Silkeborg og Aalborg vækker glæde.

»I sæsonens første halvdel hentede vi syv point og den sidste halvdel 10 point. Det sidste er nogenlunde godkendt, mens det første er for lidt. Men vi har taget point mod grundspillets nummer 3, 4, 6 og 7, så på et eller andet niveau har vi flyttet os spillemæssigt, for ellers kunne vi ikke få point mod de modstandere,« siger Nick Rasmussen.

Cheftræneren gør det på forhånd klart, at det bliver hjemme på Fælleden, at holdet har de største forventninger til de afgørende fire kampe. Ser man på sæsonens statistik, giver den prioritering da også fin mening.

Tilbagevendende tendens fra sidste sæson skal aflives i lokald

De 13 af grundspillets 17 point er således hentet på hjemmebanen, mens det kun er blevet til udebanesejre i Aalborg og hos overboerne i Aarhus.

»Vi har en ambition om at fastholde en fornuftig hjemmebanestatistik, og så må vi prøve at se, om vi kan rage lidt til os på udebane også. Det gælder ikke mindst kampen ude mod Mors-Thy, hvor vi godt kunne tænke os at revanchere det knebne etmålsnederlag fra februar,« siger Nick Rasmussen med mindet om en kamp, der endte 24-23.

I onsdagens kamp handler det på sin vis også om revanche, da Ribe-Esbjerg tilbage i februar kom til Fælleden og trak Skanderborgs hjemmebanestatistik i den forkerte retning med en 34-31-sejr.

Ikke overraskende er det efter den kamp defensiven, som Nick Rasmussen har haft mest travlt med at forberede på endnu et opgør med vestjyderne:

»Der er fokus på det defensive, hvor vi skal være mere opmærksomme end sidste gang. I den anden ende skal vi i højere grad fastholde de ting, vi har haft gang i – det vidner vores 31 mål fra den kamp også om.«