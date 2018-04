Fyret medarbejder: »Hvis de tror, det er slut nu, kan de godt tro om igen«

Marianne Engelin retter blikket mod gulvet. Hun puster kortvarigt ud, inden hun tager det første skridt op ad trapperne. Hendes smil er tilbageholdende og fingrene på begge hænder er krydsede.

Bag glasdøren for enden af trapperne, inde på kontoret i en bygning ud mod Åboulevarden i Aarhus, venter det, hun har set frem til i de seneste mange måneder.

»Så er det nu,« næsten sukker Marianne Engelin, inden hun forsvinder ind bag glasdøren til lokalerne hos Advokatfirmaet Poul Smith/Kammeradvokaten.

Her venter flere tidligere kommunale medarbejdere – ligesom Marianne Engelin – mandag formiddag på en rapport, der har været på vej siden sommeren 2017. Alle skal de have svar på, om det var efter bogen, eller om det var i strid med reglerne, da de blev fyret fra deres job i de to skandaleramte kommunale afdelinger Center for Byens Anvendelse og Natur og Vej Service.

Det er min forhåbning, at det nu er muligt at sætte et punktum i sagen. Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Kommune Det er min forhåbning, at det nu er muligt at sætte et punktum i sagen.

Og endnu engang ender det med, at Aarhus Kommune får kritik i en sag om bl.a. muligt misbrug af skattekroner, anklager om bestikkelse og et dårligt arbejdsmiljø i de to afdelinger – denne gang med rapporten fra Kammeradvokaten, der er den syvende af sin slags om forholdene i teknisk forvaltning.

Ifølge Kammeradvokaten, der har gennemgået 5.500 siders materiale fra i alt 21 personalesager, har kommunens personaleafdeling i flere tilfælde brudt reglerne i forbindelse med, at medarbejdere har fået en fyreseddel.

Blandt andet er fire tidligere medarbejdere »blevet behandlet forkert i en sådan grad«, at de »bør have udbetalt et pengebeløb« – altså erstatning af kommunen, lyder det i rapporten. Disse fire personer kunne efter reglerne have anlagt sag mod kommunen.

Samtidig vurderer advokaterne, at Aarhus Kommune »bør give en beklagelse for forskellige krænkelser, klagerne har været udsat for« i syv personalesager. Ingen af disse tidligere medarbejdere har dog krav på en godtgørelse, vurderer Kammeradvokaten, der også konkluderer, at Aarhus Kommune »ikke bør foretage sig yderligere« i ni af sagerne.

Endelig har to fyrede medarbejdere fået Kammeradvokatens ord på, at de havde ret i, at de er blevet dårligt behandlet, og at de burde have fået en kompensation. Men ifølge advokaterne skal disse to sager afvises efter reglerne om forældelsesfrist.

Bør tage kritikken til sig

Undersøgelsens betydning for flere af de ledende medarbejdere, som har været en del af rapporten, er endnu ikke afklaret. Ifølge Aarhus Kommune vil ledelsen i Teknik og Miljø i den kommende tid gennemgå sagerne enkeltvis for at vurdere, om det skal have personalemæssige konsekvenser.

Marianne Engelin blev i 2016 fyret fra sit job i Center for Byens Anvendelse. Mandag fik hun – to år senere – Kammeradvokatens ord på, at Aarhus Kommune brød reglerne, da hun blev fyret. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Jeg agter at gå videre, hvis jeg har muligheden for det. Marianne Engelin, tidligere medarbejder, Center for Byens Anvendelse Jeg agter at gå videre, hvis jeg har muligheden for det.

Hos Aalborg Universitet mener Henning Jørgensen, professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning, at rapporten er »usædvanlig«. Han kalder konklusionerne om regelbrud »en sværtning af Aarhus Kommune«.

»Det er en alvorlig sag for Aarhus Kommune ikke at opføre sig i overensstemmelse med almindelige sagsbehandlingsregler og god forvaltningsskik,« siger han og forklarer, at perspektiverne af en sådan rapport kan blive, at kommende medarbejdere bliver afskrækket fra at arbejde i Aarhus Kommune.

»Det kommer til at give Aarhus Kommune alvorlige rifter. Kommunen bør tage det dybt alvorligt og tage det til sig, at man ikke bare kan komme af med nogle, der er uønskede ud fra et bestemt synspunkt, men at man skal holde sig til saglige hensyn,« siger professoren.

Kammeradvokatens undersøgelse har bl.a. vist, at de to afdelinger har »udøvet personaleforvaltning i strid med kommunens politikker«, og at der i flere tilfælde er sket en »grov tilsidesættelse« af kommunens værdier: troværdighed, respekt og engagement.

Undersøgelsen – der efter pres fra flere tidligere medarbejdere bl.a. har omfattet en række interne mails fra højtstående medarbejdere – har også vist, at der på flere ansatte er blevet lagt »et usagligt pres på den ansatte, tilsyneladende for at få den pågældende til selv at forlade arbejdspladsen«.

Samtidig er der eksempler på, at Teknik og Miljø »bevidst« har forsøgt at »tilsidesætte de rettigheder, ansatte hos kommunen har ved opsigelse«.

Den slags eksempler bør ikke kunne finde sted i en kommunal forvaltning, forklarer Anders Drejer, der er professor i økonomi og ledelse ved Aalborg Universitet.

Uregelmæssigheder Rod i Aarhus Kommune Siden efteråret 2016 er en lang række kritisable forhold og uregelmæssigheder blevet afsløret i Aarhus Kommunes tekniske forvaltning.

Flere chefer er blevet fyret, heriblandt den tidligere direktør i Teknik og Miljø Erik Jespersen.

Den tidligere forvaltningschef Claus Pedersen er blevet bortvist og politianmeldt. Han mistænkes bl.a. for at have modtaget bestikkelse og for at have begået underslæb.

En lang række millionopgaver er blevet tildelt private virksomheder i strid med udbudsreglerne. En rapport fra revisionsfirmaet EY har tidligere vist, at der har været mistænkelige forløb ved indgåelse af flere kontrakter.

Samtidig er der fundet rod i regnskaberne. Bl.a. har den tidligere chef i Center for Miljø og Energi Claus Nickelsen fået en fratrædelsesaftale efter et omfattende rod i bilagene fra sit kommunale betalingskort.

Revisionsfirmaet EY har også tidligere påvist omfattende problemer med mobning. Aarhus Kommune har som konsekvens af forholdene fået to påbud fra Arbejdstilsynet.

»Som forsker er det ofte min erfaring, at det ved fyringer er følelser og ikke professionalismen, der råder. Det er svært at forestille sig, at det skulle være anderledes i denne sag, når man oveni har en historik med en mobbekultur, som cheferne ikke kan undgå at være en del af, når der jo er tale om en kultur.«

Overvejer søgsmål

Netop kulturen i de to afdelinger, hvor flere fyrede medarbejdere tidligere har stået frem med beretninger om mobning, chikane og en frygtkultur, er med offentliggørelsen af rapporten blevet grobund for yderligere frustrationer blandt gruppen af fyrede.

Mens borgmesteren i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S), mandag udtalte i en pressemeddelelse, at »det er min forhåbning, at det nu er muligt at sætte et punktum i sagen«, tyder noget på, at det ikke nødvendigvis bliver tilfældet.

Brian Sten Larsen, som indtil 2012 var ansat som daglig sikkerhedsleder i Natur og Vej Service, forklarer, at flere af de tidligere medarbejdere nu overvejer et civilt søgsmål mod Aarhus Kommune.

Det skyldes bl.a., at der er opstået en generel skuffelse over, at rapporten ikke har haft fokus på mobning, chikane og det psykiske arbejdsmiljø.

»Det første skridt er en dialog. Vi behøver ikke kæmpe i civilretten, men det er jo det, det ender med, hvis kommunen ikke tænker over, hvem det er, der er skyld i, at vi står i denne situation,« siger han og forklarer, at han selv ifølge Kammeradvokaten ville have haft krav på kompensation, hvis hans sag ikke havde overskredet forældelsesfristen.

Det er han utilfreds med.

»Hvem er det, der er skyld i, at det er forældet, og at spillereglerne ikke er overholdt? Det er jo Aarhus Kommune. Det er deres personaleafdeling og fagforeningen, der skal have styr på lovgivningen,« siger Brian Sten Larsen.

Selv om flere har fået ret i deres mistanke om, at kommunen har brudt regler i forbindelse med fyringer, føler Brian Sten Larsen, at de fyrede har fået en afklaring – men ikke retfærdighed.

»Det er jo det samme som at sidde i en sindstilstand af frustration og magtesløshed, som da man blev fyret. Ligesom i David mod Goliat,« siger han.

En naturlig reaktion

Frustrationerne hos de tidligere medarbejdere er forståelige, mener rådmanden i Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V).

Det er jo det samme som at sidde i en sindstilstand af frustration og magtesløshed, som da man blev fyret. Brian Sten Larsen, tidligere medarbejder, Natur og Vej Service Det er jo det samme som at sidde i en sindstilstand af frustration og magtesløshed, som da man blev fyret.

Han vil dog hverken konkludere ud fra de fyredes reaktion eller fraråde et civilt søgsmål.

»Jeg ser det som en naturlig reaktion, når de ikke er enige i udfaldet. Hvis der bliver langt sag an, må vi se, hvad det fører til, og hvad udfaldet bliver,« konstaterer rådmanden.

Heller ikke borgmesteren vil kommentere nyheden om, at rapporten har ført til overvejelser om et sagsanlæg mod Aarhus Kommune. Han udtaler i et skriftligt svar, at sagen nu er »videregivet til Teknik og Miljø, som har ansvaret for det videre forløb i sagen«, men erkender, at undersøgelsen »alene har forholdt sig til personalesagerne«.

»Det er således op til Teknik og Miljø at vurdere eventuelle skridt i forhold til arbejdsmiljøet fremadrettet,« lyder det fra Jacob Bundsgaard.

Virkeligt skuffet

Også Marianne Engelin, der i 2016 blev fyret fra sit job i Center for Byens Anvendelse, blev skuffet over undersøgelsen, kort efter at hun havde bevæget sig væk fra kontoret hos Kammeradvokaten.

Efter rapport i skandalesag om regelbrud og mobning: Fyrede ansatte overvejer sagsanlæg mod Aarhus kommune

Hun føler sig »tom« efter at have læst rapporten. Selv om hun har fået ret i, at hun er blevet dårligt behandlet, og selv om hun på den baggrund vil få udbetalt et godtgørelsesbeløb svarende til tre måneders løn fra Aarhus Kommune.

Hun mener ikke, at Kammeradvokaten har undersøgt arbejdsmiljøet grundigt nok. Det er hun særligt skuffet over, fordi hun selv mener, at hun var udsat for chikane og mobning af sine overordnede i sin tid som ansat i Teknik og Miljø.

»Det er virkeligt skuffende. Virkeligt. Nu skal vi have fundet ud af, hvad vi vil gøre,« siger hun og tilføjer:

»Jeg er i hvert fald ikke tilfreds, og jeg agter at gå videre, hvis jeg har muligheden for det. Hvis de tror, det er slut nu, kan de godt tro om igen.«