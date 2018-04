Rekordmange turister overnattede i Aarhus i kulturåret

Region Midtjyllands overnatningssteder fik deres del af kulturhovedstadskagen. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af turistovernatninger satte rekord i 2017 med 11,2 millioner overnatninger.

Danmarks Statistik har samlet data for overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem og sommerhuse i 2017, og der er altså registreret fremgang alle steder. Noget, der glæder Rebecca Matthews, direktør for europæisk kulturhovedstad 2017. Ét af målene med kulturhovedstadsåret var netop at skabe et program, der kunne tiltrække både danske og udenlandske gæster.

»Sammen med Visitdenmark satte vi os et mål om at nå op på 10,5 millioner overnatninger i 2017, så resultatet på 11,2 millioner overnatninger er over al forventning og udgør en stigning på 19,1 pct. siden arbejdet begyndte i 2013,« siger hun, der glæder sig over, at satsningen på kultur både skaber oplevelser, øger turismen og sikrer nye jobs.

Samarbejde tæller

Direktør i Visitaarhus Peer H. Kristensen tilskriver i høj grad de fine tal den fælles indsats under kulturhovedstadsåret og peger på, at opgaven for fremtiden i langt højere grad er at samarbejde om at betragte og markedsføre Østjylland som en fælles destination. Det er man begyndt på i 2017, men det kan blive meget bedre.

»Vi skal lade være med at kigge på destinationer, men på, hvad der giver mening for en gæst,« siger han og forklarer, at Visitaarhus f.eks. sørger for, at krydstogtgæster ikke bare bliver i Aarhus, men kommer ud at sejle på Silkeborgsøerne eller får besøgt slotte i hele Østjylland.

Turisterne strømmede til kulturhovedstaden Region Midtjylland har i 2017 haft:

6,1 millioner overnatninger i sommerhuse

2,4 millioner gæster på hoteller og feriecentre.

»Vi kan sprede gæsterne bedre ud, og omvendt kan de i de store kystområder måske blive bedre til at sende turister til Aarhus på museum eller shoppingtur.«

Åbningen af nye lufthavnsruter og planerne om et kongrescenter på Aarhus Ø er såkaldte drivere, som han på sigt forventer gør, at byen kan tiltrække endnu flere besøgende.

Efterspurgte sommerhuse

Region Midtjylland har i 2017 haft 6,1 millioner overnatninger i sommerhuse, og Danmarks største sommerhusudlejer Novasol har bemærket travlheden.

»Især de tyske sommerhusgæster har i stort tal søgt mod sommerhusene i Region Midtjylland for at opleve årets mange kulturtilbud og den danske livskvalitet,« siger Bernd Muckenschnabel, direktør i Novasol.

Novasol indgik op til kulturhovedstadsåret et partnerskab med europæisk kulturhovedstad 2017, der har betydet, at kulturen i Region Midtjylland har været hovedtemaet i markedsføringen af sommerhuse i hele Europa. Det giver inspiration til fremtidige partnerskaber, siger direktøren.

Hos turistorganisation Destination Djursland har de også lagt mærke til en øget efterspørgsel på overnatningsmuligheder. Allerede i sommeren 2017 var der historier om, at sommerhusejere ikke kunne følge med efterspørgslen i Syddjurs, og direktør Flemming Rasmussen var da også dengang ude og sige, at det var nødvendigt med flere overnatningsmuligheder. Han har endnu ikke de eksakte tal for hele 2017’s overnatninger på Djursland specifikt, men hans fornemmelse er, at den følger regionens. Det er positivt, at flere og flere vil besøge Djursland, men det er også en udfordring.

»Det er alfa omega med mere kapacitet, hvis vi skal blive ved med at vækste som andre steder i Danmark,« siger han og peger på, at en hurtig løsning ville være, at flere lod deres sommerhuse udleje.

Helt optimalt ville det være med et større feriecenter på Djursland eller nye overnatningsmuligheder inden for campingsektoren.