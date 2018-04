Efter kritik af trivselsmålinger: 110 aarhusianske forældre siger nu fra

Mandag blev den årlige trivselsmåling vist på de første skærme rundt omkring på de aarhusianske folkeskoler. Men i år skal 110 elever ikke udfylde den nationale måling elektronisk, men på papir, og dermed skal de heller ikke udfylde den elektroniske kommunale måling. Og 24 elever er helt blevet frameldt den kommunale elevtrivselsmåling. Det sker på forældrenes eget initiativ, oplyser Børn og Unge, Aarhus Kommune, til JP Aarhus.

»Tallene er et udtryk for stigende mistillid til brug af data i kommunerne. Nogle forældre går nu hele vejen og ønsker slet ikke, at deres børn skal deltage. Nu ser vi, at det her er et område, forældrene vil tage stilling til,« siger Rasmus Edelberg, næstformand for Skole og Forældre, landsorganisationen for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen.

Reaktion på medieomtale

I begyndelsen af året kom det frem, at en række kommuner har brugt fortrolige data fra trivselsmålingerne til individuel sagsbehandling af enkelte børn. Det førte til bekymring og tvivl hos en række forældre.

»Tallene viser med tydelighed, at forældrene følger nøje med i den diskussion, der har været siden januar. Vi har set nogle grelle eksempler i nogle kommuner, så det overrasker mig ikke, at flere forældre siger fra nu,« siger Rasmus Edelberg.

Efterfølgende har undervisningsminister Merete Riisager (LA) gjort det muligt, at eleverne kan udfylde den obligatoriske nationale måling på papir. På denne måde skal eleverne ikke angive oplysninger såsom klasse eller navn, men målingen kan ikke fravælges helt. Det kan den kommunale del af målingen til gengæld.

Den nationale måling er obligatorisk på alle klassetrin, men efter sagerne kan forældre nu vælge, at deres børn skal besvare spørgeskemaet på papir, og børnene kan vælge svarkategorien ”Jeg ønsker ikke at svare”.

Den kommunale måling er frivillig.

I Aarhus Kommune ønsker 110 forældre, at deres børn skal udfylde det nationale skema på papir. På den måde kan barnets svar ikke identificeres.

24 forældre i Aarhus har fravalgt det kommunale spørgeskema.

I Aarhus gennemføres målingerne fra den 9. april-11. maj. Kilde: Børn & Unge Aarhus Kommune og Undervisningsministeriet

Ann Iversen, sundhedskonsulent og ansvarlig på området hos Børn og Unge, Aarhus Kommune, vurderer også, at medieomtalen kan have haft betydning:

»Forældrenes motiver kender vi ikke, men det kan være en reaktion på mediernes omtale af den nationale trivselsmåling i starten af året,« siger hun.

Men tendensen kommer ikke til at påvirke de endelige resultater:

»Der er tale om en forholdsvis lille gruppe elever, som ikke vil påvirke datagrundlaget,« understreger hun.

Flere hensyn

Formålet med målingerne er at kortlægge børnenes sundhed og trivsel og bidrage med vigtig viden til sundheds- og trivselsindsatserne på skolerne og i klasserne. Og det formål må ikke overses i debatten, mener Rasmus Edelberg, næstformand for Skole og Forældre.

»Midt i diskussionen om datasikkerhed skal man også huske, at der ligger et generelt behov for at se på trivslen i folkeskolerne. Det er vigtigt, at vi har disse undersøgelser, og det hensyn skal man også huske i debatten. På den anden side står hensynet til beskyttelse og følsomme data. Det er helt tydeligt, at balancen mellem de to hensyn ikke er fundet endnu, men det arbejder vi på.«

»Men lige nu har vi kun set toppen af isbjerget i den her diskussion,« siger han.

I Aarhus Kommune gennemføres målingerne frem til den 11. maj.