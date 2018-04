Lufthavnsdirektør: En ny epoke for Aarhus Lufthavn

»En ny epoke i Aarhus Lufthavns historie begynder nu.«

Sådan beskriver direktøren for Aahus Lufthavn, Peter Høgsberg, øjeblikket, da morgenflyet fra Gardermoen mandag kl. 09.11 med et pift for første gang sætter hjulene på den østjyske landingsbane i Tirstrup.

Fremme ved terminalen laver to gule brandbiler en vandportal, som flyet langsomt taxier under, inden nordmændene under et stor opmærksomhed bliver budt velkommen til Aarhus.

Lufthavnsdirektør Peter Høgsberg har æren af at klippe snoren for åbningen af ruten Aarhus-München, som var næste punkt på programmet. I baggrunden er det fra venstre stewardesse Ropxanna Spiridon, og SAS-folkene David Surley, Michael Hansen og Lars Andersen. Til højre er det flyvningens anden stewardesse Alexzandra Olsson. Foto: Anita Graversen

»Nu taler vi internt ikke længere fremtid. Nu er det nutid. Det er i gang, og vi er midt i det,« forklarer Peter Høgsberg, som efterfølgende med en guldsaks officielt kan klippe snoren til den nye rute – og det udvidede samarbejde med det skandinaviske luftfartsselskab.

Flere nye ruter

Ud over nye ruter fra Aarhus til München, Stockholm, Oslo, Nice, Mallorca og Split betyder samarbejdet, at den allerede eksisterende rute til Malaga gøres til en helårsrute, ligesom SAS øger flyvningerne mellem Aarhus og København – lufthavnens største rute, der årligt fragter omkring 200.000 passagerer – med 20 pct.

Aftalen har været ekstremt vigtig for Aarhus Lufthavn, erkender lufthavnsdirektøren, fordi SAS som et stort internationalt anerkendt luftfartsselskab har været med til at sætte fokus på Østjylland som destination.

»Der er 350-400 europæiske lufthavne af vores størrelse, så der er stor konkurrence om flyselskabernes opmærksomhed. Med en stor spiller på markedet som SAS, er der nu hul igennem til andre flyselskaber. Effekten har allerede vist sig med Easyjets rute til Berlin, og der er flere flyruter på vej,« fortæller direktøren.

Lufthavn i vækst

Lufthavnens bestyrelsesformand Torben Boldsen ser store perspektiver i lufthavnens vækst for både erhvervslivet og den lokale turisme.

»En så massiv udvidelse af lufthavnens trafik er ikke set før, og den harmonerer præcist med det lokale erhvervslivs ønsker,« siger Torben Boldsen.

Nu er det ifølge ham op til østjyderne at ændre fortællingen om Aarhus Lufthavn, der længe har haft et blakket ry som en hensygnende lufthavn uden ret mange muligheder.

»Det er et ry, som ikke længere giver mening, og derfor skal vi først og fremmest have ændret på opfattelsen af lufthavnen blandt østjyderne. Det er i sidste ende dem, der får glæde af de mange nye muligheder og selvfølgelig dem, der skal gøre brug af dem,« siger bestyrelsesformanden.

SAS har indtil videre kun oplyst, at det investerer »et trecifret millionbeløb« i en satsning så stor, at parterne forventer omkring 200.000 flere passagerer årligt – eller en vækst i lufthavnstrafikken med 50 pct.

Gode perspektiver

Selv om SAS holder tallene tæt ind til kroppen, vil salgschef Michael Hansen dog godt komme investeringens størrelse en lille smule nærmere.

Aarhus Lufthavn Nye ruter I løbet af foråret åbner SAS seks nye ruter fra Aarhus Lufthavn til Oslo, Stockholm, München, Mallorca, Split og Nice.

Derudover åbnede lufthavnen i 2017 nye ruter til Prag, Malaga, Gdansk og de græske feriedestinationer Sivota og Ithaca.

Til september åbner Easyjet en rute fra Aarhus Lufthavn til Berlin med to ugentlige afgange.

»Det er over 100 mio. kr. og under 500 mio. kr.,« siger han og tilføjer, at investeringen med tiden kan vokse.

»Går det her godt, kan der sagtens blive tale om at udvide samarbejdet. Hvis flere østjyder vil flyve ud i verden, kan de lige så godt flyve direkte fra Aarhus,« siger Michael Hansen, som også forventer at skulle flyve flere erhvervsfolk og turister til Østjylland.

»Det, der sker i disse år i Østjylland og Aarhus, er generelt spændende. Aarhus har fået mere og mere at byde på – senest med gastronomi, som folk i udlandet nu også rejser efter,« fortæller Michael Hansen.

Hver dag – samme tur

CRJ 900-flyet ved navn Klur Viking får base i Aarhus og skal på alle hverdag flyve efter et fast skema.

Efter en halv time på østjysk jord kan 60 nye passagerer således stige ombord og sætte kursen mod München. Herfra går turen kl. 11.50 tilbage til Aarhus. Kl. 14.35 er der en eftermiddagstur til Stockholm, inden dagen slutter med nok en tur til Oslo, hvorfra Klur Viking vender tilbage kl. 20.55 for at overnatte – inden en tidlig morgentur med afgang kl. 6.30 til Oslo.