Rapport: Fyrede medarbejdere blev dårligt behandlet af Aarhus Kommune

Flere tidligere medarbejdere i Aarhus Kommune har nu fået Kammeradvokatens ord for, at de havde ret, da de mente, at kommunens personaleafdeling har brudt reglerne i forbindelse med, at de har fået en fyreseddel.

Det viser en ny rapport fra Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten, som de seneste måneder har undersøgt, om 22 personalesager i Teknik og Miljø er gået efter bogen, eller om de har været i strid med reglerne.

Direktør fyret efter rapport: Overhørte flere advarsler

Rapporten kommer i forlængelse af en stribe regelbrud og mistænkelige forhold i kommunens tekniske forvaltning, hvor flere kommunale chefer har mistet deres job - en er blevet bortvist og politianmeldt, mens også den øverste direktør er blevet fyret.

Rapporten er den syvende af sin slags i afdækningen af forholdene i de to skandaleramte afdelinger, Center for Byens Anvendelse og Natur og Vej Service.

Efter at have gennemgået mere end 5.500 siders materiale har advokaterne mandag fundet frem til, at fire tidligere medarbejdere er »blevet behandlet forkert i en sådan grad,« at de »bør have udbetalt et pengebeløb« - altså erstatning af kommunen.

Kommunale chefer ville omgå egne regler for at undgå genansættelse

Ifølge Kammeradvokaten kunne disse fire tidligere medarbejdere efter reglerne have anlagt sag mod kommunen.

I syv andre sager anbefales det, at kommunen »bør give en beklagelse for forskellige krænkelser, klagerne har været udsat for, men som dog ikke kan kvalificere til en godtgørelse.«

Og endelig er to sager blevet afvist efter reglerne om forældelsesfrist, selvom disse to medarbejdere ville have haft krav på kompensation. Samtidig vurderer Kammeradvokaten i ni sager, at Aarhus Kommune »ikke bør foretage sig yderligere.«

Kommunal anlægschef ville sætte medarbejdere »op mod hinanden«

Af rapporten fremgår det, at sagerne er blevet behandlet forskelligt af Kammeradvokaten, men en fælles konklusion er ens i alle afgørelser.

»Vi har ikke i noget tilfælde vurderet, at en klager skal genansættes i kommunen,« skriver Kammeradvokaten i den del af undersøgelsen, som offentligheden har fået indsigt i.

Advokatundersøgelsen har nemlig været delt i to. Den ene del - en samlet konklusion af de 22 personalesager - er blevet offentliggjort, mens den anden er blevet udleveret til de fyrede medarbejdere mandag klokken 11.00.

Advokater finder nye regelbrud i Aarhus Kommune

JP Aarhus har uden held forsøgt at få et interview med borgmesteren i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S). Han udtaler dog i en pressemeddelelse, at »der er ingen tvivl om, at der har været en dårlig kultur« i de to afdelinger.

»Der er ganske enkelt medarbejdere, der ikke er behandlet ordentligt,« lyder det fra borgmesteren, der forklarer, at sagerne nu vil blive overdraget til Teknik og Miljø.

Her vil ledelsen i den kommende tid gennemgå sagerne enkeltvis for at vurdere, om Kammeradvokatens undersøgelse skal have personalemæssige konsekvenser for nogle af de ledende medarbejdere, der har været en del af undersøgelsen.

Kammeradvokaten har blandt andet gennemgået en række interne mails fra flere ledende medarbejdere, der har givet et indblik i den interne behandling af fyringerne.

I første omgang havde advokaterne ellers ikke adgang til chefernes mails. Det blev dog ændret efter pres fra flere tidligere medarbejdere.

Rådmand i Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), kalder rapportens konklusion »alvorlig«:

»Selv om der er tale om sager over en lang årrække, viser det, at der har været problemer i ledelsen i en del af Teknik og Miljø.«