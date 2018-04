Video: Nordmænd fik vandtur i Aarhus Lufthavn

Det var en stor dag i Aarhus Lufthavns historie, da det første SAS-fly fra Oslo mandag formiddag landede i Aarhus Lufthavn. Oslo-ruten er blot en af flere nye ruter i en ny østjysk SAS-satsning.

Da nordmændene under stor bevågenhed havde forladt flyet, steg 60 nye passagerer ombord for at flyve til München.

Udover nye ruter fra Aarhus til München, Stockholm, Oslo, Nice, Mallorca og Split betyder samarbejdet med SAS, at den allerede eksisterende rute til Malaga gøres til en helårsrute, ligesom SAS øger flyvningerne mellem Aarhus og København med 20 pct.