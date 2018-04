Rådmands plan: En helt ny bro og flere kørespor skal forvandle kaoskryds

Mindet skal udvides mod havnen og have en helt ny bro, der kan føre fodgængere og cyklister til Dokk1, ligesom der skal laves flere kørespor på Mindebroen, der fører ind til Dokk1, og på Europaplads og Mindet.

Sådan lyder hovedelementerne i et nyt og omfattende forslag til, hvordan det problematiske kryds ved Dokk1 kan forvandles til et normalt T-kryds.

Forslaget er lavet af rådgivningsvirksomheden Sweco ud fra input fra Aarhus Kommunes tekniske forvaltning, som rådmand Bünyamin Simsek (V) står i spidsen for.

»Jeg tænker, at det er den rigtige løsning og den, vi skal gå ud fra. Min målsætning er at lave en trafikløsning, der tager udgangspunkt i de sikkerhedsmæssige krav og det behov, trafikanterne har,« siger han.

Ifølge rådmanden er der ikke detailregnet på, hvad ændringerne vil koste, men han lægger ikke skjul på, at det bliver en »omkostningsfuld løsning«.

T-krydset har været et brændende ønske for Bünyamin Simsek, siden han tiltrådte som rådmand ved årsskiftet. Efterfølgende har forvaltningen lavet modeller for et nyt kryds, så folk i modsætning til i dag også kan svinge til højre, når de kommer fra Dokk1 samt køre lige ud i krydset, når de kommer fra Europaplads eller Mindet. Der er sat en ekstern rådgiver, Sweco, på sagen og blevet skrevet frem og tilbage mellem kommunen og Østjyllands Politi, som skal godkende krydsets udformning og lige nu har bolden.

»Hvis vi får ok fra politiet, vil vi kunne etablere den her løsning forholdsvis hurtigt,« konstaterer rådmanden.

Dokk1-kryds Farlige situationer I krydset Europaplads/Mindet/Mindebroen er det ikke tilladt at køre ligeud fra Europaplads til Mindet og omvendt eller at dreje til højre fra Dokk1.

Efter 22 episoder, hvor bilister kørte ulovligt igennem krydset og var ved at støde sammen med letbanen, og efter at politiet havde skrevet 112 bøder på knap tre måneder i krydset, satte Aarhus Kommune en afspærring op for at forhindre højresving fra Dokk1.

Ændringen fik dog ikke bilisterne til at holde sig tilbage med ulovlig kørsel, og fra den 21. december 2017 til den 14. februar 2018 blev der givet 86 bøder for ulovlig kørsel.

Ekstra kørespor

Ifølge mobilitetschef Susanne Krawack er kommunen midt i den tekniske afklaring, og det er derfor ikke sikkert, at krydset bliver udformet som i det konkrete forslag.

For at bilisterne kan køre som i et almindeligt T-kryds har Sweco, tilføjet et ekstra kørespor i hver vejgren af krydset, fremgår det af forslaget.

Således er der lagt op til, at Mindet skal udvides mod havnesiden for at skabe plads til en ekstra vejbane, så der bliver to vejbaner til bilister, der kommer kørende fra havnen ad Mindet: En til ligeudkørende mod Europaplads og en til højresvingende mod Dokk1.

Desuden får Europaplads et ekstra spor op mod krydset, så folk ud over at svinge til venstre ind til Dokk1 – ligesom de kan i dag – kan vælge en bane, der fører dem lige ud mod havnen.

Kørsel mellem havn og by

I krydsets tredje ben, Mindebroen, der fører ind til Dokk1, er planen, at der skal være tre spor: Et spor mod Dokk1 og to spor væk fra Dokk1, så der enten kan drejes til venstre mod havnen (ad Mindet) eller til højre mod byen (ad Europaplads), i modsætning til i dag hvor højresving er forbudt.

Forslaget betyder, at der ikke længere er plads til cyklister og trafikanter på Mindebroen, og der skal således laves en ny bro til dem mellem Dokk1 og Mindet. Den skal enten være enkeltstående øst for krydset, i nærheden af indkørslen til filmbyen, eller hænges op uden på en af de eksisterende broer til vej og letbane.

Mange bilister har haft svært ved at overholde færdselsreglerne i krydset ud for Dokk1. Foto: Benjamin Nørskov

Bünyamin Simsek understreger, at løsningsforslaget vil åbne området op, så trafikanter kan køre mellem midtbyen og havnen. Bl.a. vil bilister kunne køre fra Marselis Boulevard til Europaplads via Sydhavnsgade på havnen i stedet for som i dag, hvor de kun kan køre ad Strandvejen og Spanien.

Krydsets nuværende udformning, der begrænser bilisternes kørselsmuligheder, har tilsyneladende generet mange trafikanter. Som tidligere beskrevet i JP Aarhus har krydset udløst en regn af bøder til bilister, der har taget ulovlige smutveje gennem krydset. Bl.a. har bilister fået bøder på 3.500 kr. for fra Mindebroen at svinge til højre – uden om afspærringen og over i den modsatte vognbane for at kunne køre mod Europlads og dermed undgå en længere omvej.