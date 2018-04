Chefmails, fyringer og skepsis: Advokater er på vej med længe ventet undersøgelse i skandalesag

Mere end halvandet års ventetid er så småt ved at være ovre for Marianne Engelin.

Mandag den 9. april 2018 er dagen, hun har ventet på, siden hun for sidste gang lukkede døren bag sig og forlod sit daværende kontor på Kalkværksvej, hvor en af flere skandaleramte afdelinger under Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har adresse.

Efter en lang og opslidende kamp med kommunen får den tidligere medarbejder i Center for Byens Anvendelse forhåbentlig langt om længe svar på, om det var efter bogen eller i strid med reglerne, da hun blev fyret fra sit job. For på mandag afslutter Kammeradvokaten en længerevarende undersøgelse.

Jeg håber, at det har været muligt for Kammeradvokaten at undersøge sagerne helt til bunds, så de rette personer kan blive stillet til ansvar for deres handlinger Marianne Engelin, fyret medarbejder Jeg håber, at det har været muligt for Kammeradvokaten at undersøge sagerne helt til bunds, så de rette personer kan blive stillet til ansvar for deres handlinger

Marianne Engelin er blandt de fyrede medarbejdere, hvis afskedigelsessager er et af flere aspekter af en større sag om privatlignende indkøb, lyssky aftaler og mistanke om bestikkelse i de to kommunale afdelinger Center for Byens Anvendelse og Natur og Vej Service.

Partier ændrede holdning

I alt har Kammeradvokaten undersøgt 22 personalesager for fejl i forbindelse med afskedigelse eller sanktioner mod ansatte i teknisk forvaltning.

»Jeg håber, at det har været muligt for Kammeradvokaten at undersøge sagerne helt til bunds, så de rette personer kan blive stillet til ansvar for deres handlinger,« siger Marianne Engelin, som stadig døjer med mén efter det, hun betragter som mobning på arbejdspladsen.

ROD PÅ RÅDHUSET Kritisabel forvaltning Flere mistænkelige forhold i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune efterforskes af Østjyllands Politi, der har sigtet flere personer i sagen.

Revisionsfirmaet EY har vurderet, at der er foretaget indkøb af »privatlignende karakter« i de to afdelinger Center for Byens Anvendelse samt Natur og Vej Service.

Der er sket brud på indkøbsaftaler, og bilag er forsvundet.

I flere tilfælde har forvaltningen brudt interne og lovpligtige udbudsregler.

Den tidligere chef Claus Pedersen måtte som følge af sagen forlade sin stilling, inden han i december 2016 blev bortvist.

I juni i år blev direktøren for Teknik og Miljø, Erik Jespersen, fyret, efter at en rapport havde vist, at han ikke havde reageret på advarsler om problemer.

Senere blev chefen i Center for Miljø og Energi, Claus Nickelsen, fyret efter et omfattende bilagsrod fra sit brug af et kommunalt betalingskort.

Aarhus Kommune afviste i første omgang at genåbne de tidligere medarbejderes sager, men efter at revisionsfirmaet Ernst & Young i to rapporter rettede en hård kritik mod kommunens håndtering af en lang række kritisable forhold, og HK bl.a. gik frem i medierne, ændrede S, SF og R i juni sidste år mening.

Dengang forklarede daværende tekniske rådmand Kristian Würtz (S), at der ikke var tale om en »genåbning« af sagerne, men at et eksternt firma skulle vurdere sagligheden i seks fyringssager.

På det efterfølgende byrådsmøde kom det frem, at Teknik og Miljø ikke kunne udelukke, at der var sket afskedigelser på et forkert grundlag i Center for Byens Anvendelse under den tidligere forvaltningschef Claus Pedersen.

Den information fik Kristian Würtz til at slå fast, at han og det øvrige Socialdemokrati havde skiftet holdning. Nu skulle ikke kun seks fyringssager til revurdering, men alle, som gerne ville have undersøgt deres sager. Rådmanden kunne ikke udelukke, at der var flere kritisable sager i Teknik og Miljø

Tilliden i bund

Først var glæden også stor hos Marianne Engelin, da Aarhus Kommune valgte at genåbne personalesagerne, men hun fik hurtigt på fornemmelsen, at alt ikke var, som det burde være i undersøgelsen, fortæller hun.

»Vi blev først lovet af Aarhus Kommune, at alt skulle undersøges, men da undersøgelsen gik i gang, havde Kammeradvokaten ikke adgang til en række mailbokse tilhørende nuværende og tidligere ledere. Det, mente vi fyrede medarbejdere, var centralt for sagen,« forklarer hun.

Da hun forlod sit første møde med Kammeradvokaten, var det derfor med en tom følelse i kroppen. Selvom tilliden til kommunen lå på et meget lille sted, husker hun at have et håb om, at hun ville blive positivt overrasket over den nye undersøgelse.

Men det skete ikke, og Marianne Engelin fik indtrykket af, at Kammeradvokaten blot ville lave en ren personalejuridisk vurdering af afskedigelserne, som endnu en gang kunne resultere i en blåstempling af det syn på sagen, som hun og de andre fyrede medarbejdere tidligere blev mødt med fra byrådet.

»Kammeradvokaten var professionel og saglig, og på samme tid også meget imødekommende, så det var en skuffelse at gå fra det første interview med den fornemmelse,« siger hun.

Lukkede mailbokse

Efter første møde begyndte et længere tovtrækkeri mellem de fyrede medarbejdere og kommunen om, hvorvidt Kammeradvokaten skulle have adgang til mails fra flere nuværende og tidligere ledere i de to afdelinger.

Først efter utallige opråb lykkedes det gruppen af fyrede medarbejdere at få kommunen til at åbne mailboksene.

Da Kammeradvokaten fik adgang til de undladte mails, oplevede Marianne Engelin en helt anden tilgang til hendes sag.

For første gang siden fyringen følte hun, at der blev lyttet til hendes version af sagen. Hun følte sig taget alvorligt. Ingen rystede længere på hovedet ad hende, og hun blev ikke anset for at være en »forsmået tidligere medarbejder,« som hun siger.

Ny rådmand arver sag om vennetjenester og lyssky aftaler Over et år efter at den første undersøgelse af flere kritisable forhold i Teknik og Miljø blev sat i gang, er sagen endnu ikke et afsluttet kapitel i Aarhus Kommunes historie. Ny teknisk rådmand lover handling, hvis flere uregelmæssigheder dukker op.

»Det gjorde en kæmpe forskel, at Kammeradvokaten fik adgang til mere materiale. Siden det skete, er det min vurdering, at der er blevet udført et godt og seriøst arbejde. Hvis jeg efter møderne er kommet i tanke om oplysninger, har jeg altid kunnet kontakte Kammeradvokaten,« siger hun og lægger ikke skjul på, at skuffelsen vil være umådelig stor, hvis undersøgelsen giver kommunen medhold.

»Vi er blevet lovet, at undersøgelsen kigger på personalejuridiske aspekter og historik, herunder mobning og overholdelse af personalepolitik og mulige sanktioner mod ledere. Det vil ikke være til at bære, hvis kommunen ”frikendes”, men i gruppen har vi været bekymrede for, om alt materiale nu også har været tilgængeligt. Det har været gennem mange hænder, før det har nået Kammeradvokaten, så derfor er det ikke til at vide, om nogen har været inhabil,« siger hun og henviser til, at gruppen af fyrede medarbejdere ikke har kunnet få oplyst fra kommunen, hvem der har udvalgt dokumenter og materiale til Kammeradvokaten.