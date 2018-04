Højhus på blød bund: Lighthouse 2.0 er nøje afstemt efter jordbunden

Diskussionen om Danmarks højeste boligbyggeri fortsætter mellem bygherre og naboer.

Beboerne på Aarhus Ø har gennem Fællesrådet for Aarhus Ø nu indsendt et skriftligt høringssvar til Aarhus Kommune, som uddyber deres kritik af Lighthouse 2.0-projektet, som også har været omtalt her i JP Aarhus.

Fællesrådet er med på, at tårnet i Lighthouse 2.0 gøres smallere, men beboerne er til gengæld imod, at sidebygningerne bliver op til 14 etager, når der i den nuværende lokalplan kun er tilladt op til syv etager.

Hvis vi kan reducere vægten af tårnet og lave større sidebygninger, kan vi få de to dele til at sætte sig mere ens. Rune Kilden, bygherre Lighthouse 2.0 Hvis vi kan reducere vægten af tårnet og lave større sidebygninger, kan vi få de to dele til at sætte sig mere ens.

Og rådet efterlyser et svar fra kommune og bygherre på, hvorfor der overhovedet skal ændres i sidebygningernes størrelse og højde.

»Vi har forståelse for, at lokalplaner ikke kan være statiske, men må tilpasses, når et område ændrer sig. Der er bare ingen ændrede forudsætninger i dette tilfælde.«

Vægten er vigtig

Og senere i høringssvaret skriver rådets formand Thomas Østergaard:

»Intet byplanmæssigt eller æstetisk tilsiger, at sidebygningerne pludselig skal etableres som et regulært højhusbyggeri i op til 14 etager. Hvem efterspørger en så høj og voluminøs ejendom udover bygherren,« spørger rådet.

Video: Lighthouse-tårn skal igen være 142 meter

Det spørgsmål er hermed sendt videre til bygherre Rune Kilden, der bygger Lighthouse 2.0 sammen med Claus Hommelhoff i Lighthouse United:

»Når et projekt ligger stille så mange år, som det har gjort, er det en god lejlighed til at revurdere projektet. Alle ved desuden, at det er en meget blød og kompliceret bund, vi bygger på, og det betyder, at vægten er en vigtig parameter for byggeriet. Hvis vi kan reducere vægten af tårnet og lave større sidebygninger, kan vi få de to dele til at sætte sig mere ens, og den balance i projektet har vi brugt halvandet år på at udvikle. Dermed hænger de to ting nøje sammen, så hvis man reducerer sidebygningerne, skal tårnet og dermed hele projektet tegnes om på grund af jordbunden,« siger Rune Kilden.

Handler det også om, at I gerne vil have flere kvadratmeter og dermed flere penge i kassen?

»Nej, det er en misforståelse. Kommunens værdi af grunden afhænger af antallet af kvadratmeter, og i konkurrenceforslaget har kommunen bedt om at få 38.000 kvm, og det var jo en forudsætning for at deltage i konkurrencen,« siger Rune Kilden.

Tårnet er godkendt

Lighthouse 2.0-forslaget er på ca. 42.000 kvm., og til kritikken af, at der nu lægges op til en ny lokalplan siger Rune Kilden:

Hov, ny lokalplan: Naboer raser over svulmende prestigebyggeri Beboerne på Aarhus Ø er utilfredse med, at kommunen vil skrotte en gældende lokalplan for at give plads til et nyt kæmpebyggeri.

»Det fremstår næsten som om, at det er os, der ikke vil bygge inden for den eksisterende lokalplan, men kommunens udbud byggede jo på en idé om en ny lokalplan, og det tog konkurrencen udgangspunkt i,« siger han.

Forhøringsfristen for Lighthouse 2.0-projektet udløb 5. april, og derudover har der været en særlig høring på placeringen af det nye tårn, og den del af projektet er på magistratsmødet mandag. Hertil har Fællesrådet skrevet i et høringssvar, at rådet ikke har indsigelser mod tårnet.

Efter forhøring skal der nu laves et egentligt lokalplanforslag og kommuneplantillæg, som også skal i høring.