Lufthavnsformand om 2018-budgettet: »Det bliver ikke kønt«

Den stigende aktivitet med nye flyruter koster Aarhus Lufthavn dyrt. Bestyrelsesformand Torben Boldsen forudser allerede nu store underskud i år og til næste år.

»Budgettet for 2018 er allerede væltet. Vi havde ikke budgetteret med Easyjet, og jeg tror på, at der kommer flere til i år, så derfor må vi lave et revideret budget. Det bliver ikke kønt,« erkender Torben Boldsen.

Siden Aarhus Kommunes sonderinger af mulighederne for etablering af en ny østjysk lufthavn blev skrinlagt, har Aarhus Lufthavn i Tirstrup øget antallet af flyruter støt.

I fjor indgik Aarhus Lufthavn og SAS et samarbejde om seks nye ruter til Oslo, Stockholm, München, Mallorca, Split og Nice. Samtidig er ruten mellem Aarhus og Málaga blevet til en helårsrute, og afgangene på ruten mellem Aarhus og København er øget med 20 pct. Aarhus Lufthavn forventer, at samarbejdet med SAS i sig selv vil skabe en trafikvækst på mere end 50 pct.

Easyjet kommer

Forleden meddelte lufthavnen, at det britiske lavprisselskab Easyjet fra den 1. september vil tilbyde to ugentlige flyvninger til Tegel-lufthavnen i Berlin.

Når de fem år er gået har vi totalt set et lille overskud, og så tjener vi penge fremadrettet. Torben Boldsen Formand for Aarhus Lufthavn

»Opbygningen af forretningen er en meget dynamisk proces, og vi må hele tiden lave om på tingene. Hver gang vi tænker, at nu er vi i mål, så sker der noget nyt, og vi må hele tiden lave reviderede budgetter,« forklarer Torben Boldsen.

Har du nogen idé om, hvor stort underskuddet bliver i år?

»Jeg tænkte nok, du ville spørge, men det ville være dybt useriøst af mig at begynde at gætte på det nu. Det tør jeg først gøre lige inden bestyrelsesmødet i august,« siger Torben Boldsen.

Forklaringen på, hvorfor stigende aktivitet kan føre til et større underskud, er ifølge bestyrelsesformanden de lukrative aftaler, som flyselskaberne kan indgå for at tage chancen med en ny rute.

Store rabatter

»Luftfartsselskaber betaler en tarif per passager for vores handling, og så får de en rabat, som f.eks. kan være 100 pct. det første år, 75 pct. det andet år og 25 pct. det tredje år. Herefter betaler de fuld pris,« forklarer Torben Boldsen.

»Samtidig har vi mere arbejde på grund af den øgede aktivitet. Vi har allerede ansat seks mand, og det påvirker selvfølgelig også regnskabet,« siger formanden, der tidligst forventer et lille plus i 2020.

»Vi får to år med underskud, et år omkring nul og så to år med overskud. Når de fem år er gået har vi totalt set et lille overskud, og så tjener vi penge fremadrettet. Det er det gamle ord om, at du skal investere for at få afkast,« siger Torben Boldsen, der også regner med at ejerkommunerne Aarhus, Syddjurs og Nordjurs på et tidspunkt vil kunne tjene penge på ejerskabet.

»Tidligere har ejerne bare indbetalt nogle penge for et underskud uden udsigt til afkast. Nu skaffer vi afkast, men for en højere investering.«

Separat regnskab

Kommunerne støtter i år lufthavnen med 90 mio. kr – hvoraf Aarhus betaler 75 mio. kr. og de to andre ejere hver 7,5 mio. kr. Ifølge Torben Boldsen går disse penge dog til de nye investeringer i lufthavnen.

AARHUS LUFTHAVN Nye ruter I løbet af foråret åbner SAS seks nye ruter fra Aarhus Lufthavn til Oslo, Stockholm, München, Mallorca, Split og Nice.

Derudover åbnede lufthavnen i 2017 nye ruter til Prag, Málaga, Gdańsk og de græske feriedestinationer Sivota og Ithaca.

Til september åbner Easyjet en rute fra Aarhus Lufthavn til Berlin med to ugentlige afgange.

»Det er ikke sådan, at det underskud, vi får, bliver finansieret af Aarhus Kommune, for det må vi ikke. Derfor bliver der ført separat regnskab med de penge,« forklarer han.

Ifølge luftfartsekspert Ole Kirchert Christensen er det ikke usædvanligt, at lufthavne tilbyder flyselskaber rabatter.

»Ruteopstartsrabatter er en investering i trafik, som skal skabe et bedre grundlag for lufthavnen fremadrettet. Der er mange faste omkostninger ved at drive en lufthavn, og opnår man en kritisk masse af passagerer, så får man også en bedre økonomi. Det er det, man er på vej til i Aarhus Lufthavn med den SAS-offensiv, der indledes på mandag,« fortæller han.

Dyr lørdag aften

Nye ruter er dog ifølge Ole Kirchert Christensen ikke altid ensbetydende med flere penge i kassen på længere sigt.

»Det afhænger også af, hvornår på dagen de nye flyvninger ligger. Nu har Easyjet en afgang til Berlin lørdag aften kl. 20.00, og det er ikke så god en forretning, som på tidspunkter, hvor der alligevel er folk på arbejde til at håndtere flyene.«

Lavpris i Aarhus: En returbillet til Berlin fra Aarhus Lufthavn kan fås for 400 kr.

I øjeblikket har lufthavnen omkring 400.000 passagerer, men i løbet af få år forventer Torben Boldsen 900.000 passagerer. Om det sker, vil ifølge Ole Kirchert Christensen afhænge af de kommende års trafiksammensætning.

»Den her SAS-offensiv er på en måde en lakmustest for lufthavnen. Hvis det lykkes, kan man se en fremtid for regionale ruter for lufthavnen. Ellers bliver det meget svært at bevare optimismen,« mener han.