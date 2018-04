Politiet vil gerne have en ny politistation i Aarhus: Patruljer kan bruge en halv time på at komme gennem centrum

Østjyllands Politi har nedsat en byggegruppe, der skal undersøge mulighederne for at bygge en ny politigård i Aarhus.

Gruppen skal i det næste halve års tid undersøge, hvilke krav og muligheder der er for at bygge et nyt politihovedkvarter i landets næststørste by – og ikke mindst, hvad det vil komme til at koste.

Men der er ikke taget nogen beslutning om, at der skal bygges en ny politistation, fortæller sekretariatschef ved Østjyllands Politi Frits Kjeldsen.

»Vores nuværende politigård har efterhånden nogle år på bagen, og vi har ikke mulighed for at udvide mere her, hvor vi ligger i dag,« fortæller han.

Der er plads til en ny politistation ved Åby Ringvej En placering i Skejby tæt på motorvejsnettet nævnes også som en realistisk mulighed.

»Samtidig er indretningen af vores nuværende gård ikke tidssvarende, så derfor har vi nedsat byggegruppen for blandt andet at finde ud af, hvad det vil koste at bygge en helt ny politigård, der også tager højde for fremtidens udvikling af politiarbejde. Når byggegruppen er færdig, tager vi stilling til, om der skal arbejdes videre med planerne.«

Hos Aarhus Kommune har man i en byrådsindstilling om en helt anden sag allerede nævnt, at der kan blive tale om at bygge den nye politistation på Bautavej, hvor der også skal være en ny administrationsbygning og en ny brandskole til Østjyllands Brandvæsen.

Men der er ikke truffet nogen beslutning om, hvor en ny politigård skal ligge, hvis der skal bygges en, understreger sekretariatschef Frits Kjeldsen.

Mulig politigård i Aarhus ved Åby Ringvej: Blev foreslået allerede for 50 år siden Byggeriet af den nuværende politigård i Aarhus var et langstrakt projekt, der strakte sig over mere end 100 år. At det var en vanskelig fødsel, skyldes bl.a. mangel på penge og en politireform.

Hos lokalafdelingen af fagforeningen Politiforbundet er man glad for udsigterne til en ny politistation. Politibetjentene udgør omkring omkring 900 af de næsten 1.100 ansatte ved Østjyllands Politi.

»Når kollegerne f.eks. skal køre ud på patrulje om eftermiddagen, kan det nemt på grund af trafikken tage en halv time at komme gennem centrum,« siger formand for Aarhus Politiforening, Heino Hegel.

»Og med udsigt til, at vi i de kommende år bliver flere folk i Østjyllands Politi, giver det god mening at bygge en ny politistation.«

Den nuværende politistation blev taget i brug den 1. september 1983.