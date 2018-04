Optimisme og samarbejdsvilje: Parterne er positive efter møde om handicapindsats

Aarhus Kommune er gennem de seneste måneder blevet kritiseret for deres sagsbehandling i flere sager med handicappede børn. Onsdag blev fremtidige løsningsforslag diskuteret på et møde med socialudvalget, socialrådmanden Kristian Würtz (S), Region Midtjylland og repræsentanter fra Dialoggruppen børn med handicap.

»Vi fik etableret et godt samarbejde og fik en dybere forståelse for dialoggruppens forslag om at etablere et brugerpanel. Jeg oplever samarbejdsvilje fra alle parter,« siger Liv Gro Jensen (AL), formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Samme melding lyder fra Dialoggruppen børn med handicap, der består af forældre og seks handicaporganisationer:

»Vi fik meget ud af mødet. Socialudvalget virker interesseret, og vi oplever større opbakning til et brugerpanel blandt både røde og blå partier, « siger Claus Thomasbjerg, der er medlem af dialoggruppen.

Åbne for brugerpanel

Til mødet uddybede dialoggruppen bl.a. deres forslag om et brugerpanel, der skal sikre bedre kvalitet i sagsbehandlingerne og kortlægge de nuværende problemer.

»Flere partier viser stor opbakning, og vi får positive tilkendegivelser fra rådmanden,« siger Claus Thomasbjerg, der håber, at et brugerpanel kan medføre mindre vilkårlighed og færre fejl i sagsbehandlingerne.

Liv Gro Jensen (AL) er positiv over for idéen, men påpeger, at man endnu ikke har lagt sig fast på konkrete løsninger.

»Brugerpanelet er en rigtig spændende idé, men der er tale om en kompleks problemstilling, så vi diskuterer flere tiltag,« siger hun.

Radikale Venstre er tidligere kommet med et forslag om at oprette en uafhængighed revisionsenhed.

Handleplan på vej

Nu bliver næste skridt i processen, at rådmand Kristian Würtz (S) kommer med en handleplan. Og den vil udvalget kigge nærmere på, forklarer Liv Gro Jensen (AL).

Det skridt vækker glæde i dialoggruppen:

»Rådmanden har udtalt, at han vil igangsætte initiativer inden for den næste måneds tid,« siger Claus Thomasbjerg, der fortæller, at det er noget, dialoggruppen ser frem til med spænding.

Planen er, at der skal afholdes endnu et møde med socialrådmanden.