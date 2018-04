Vokseværk: Så stor kan Aarhus Havn blive om 42 år

Aarhus Havn øger omsætningen og vil i fremtiden få brug for mere plads. Derfor vil havneledelsen nu have sat de indledende miljøundersøgelser for en fremtidig udvidelse på 1.400.000 kvm. i gang.

»Det handler om rettidig omhu, fordi vi nu kan udvide i etaper og i god ro og orden. Så er omkostningerne lavere, end hvis man skal skynde sig,« forklarer havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen.

Første fase af Yderhavnen er en udvidelse på ca. 300.000 kvm. Den ventes færdig i 2030. De to øvrige etaper er på henholdsvis 650.000 kvm, som ventes færdig i 2048, og 450.000 kvm, der først skal være anlagt i 2060.

»Det er ikke noget, som bliver færdig på min vagt, men jeg håber, at jeg som gammel pensionist vil kunne være med til indvielsen af den samlede havn,« siger havnedirektøren og tilføjer, at udvidelsen har været planlagt i mange år.

»Det er en gammel aftale med kommunen om, at når byen fik de bynære havnearealer, så ville havnen få mulighed for at udvide mod øst.«

Høje vækstrater

De aktuelle vækstrater hos Aarhus Havn er tocifrede, og ifølge prognoserne vil der fortsat være vækst på både container- og bulkområdet i en årrække.

Samtidig er de nuværende havnearealer stort set udnyttet, fordi Aarhus Havn har afgivet omkring 600.000 kvm. til de bynære havnearealer.

»Vi tror på, at byen med tiden vil få mere appetit på nye havnearealer inde omkring byen, og så kan det være, at vi må afgive ældre og måske utidssvarende arealer. Derfor må vi i god tid forberede os på at stille nye arealer til rådighed for kunderne,« forklarer Jakob Flyvbjerg Christensen.

Aarhus Havn Yderhavnen Aarhus Havn har planer om at udvide med nye havnearealer ude i Aarhus Bugt mod øst. Udvidelsen, der bærer arbejdstitlen Yderhavnen, er en del af aftalen om de bynære havnearealer, som Aarhus Havn har måttet afgive til bymæssig bebyggelse. Udvidelsen, der nu er sendt til miljøvurdering, forventes at ske i tre etaper, og den sidste etape ventes først færdig om godt 40 år.

Den nuværende masterplan for Aarhus Havn fra 1997 er næsten fuldendt. Aktuelt arbejdes der på sidste del, som er flytningen af færgeterminalen fra Aarhus Ø til Østhavnen. Yderhavnen bliver en forlængelse af Østhavnen ud i bugten, og dermed opfylder den et ønske om, at havnen skal flyttes væk fra byen.

Borgerne skal høres

Den VVM-undersøgelse, som Aarhus Havn nu ønsker at få sat i gang, skal undersøge alle relevante miljøforhold. Undersøgelsen forventes at tage flere år, og der vil undervejs komme flere høringsfaser.

»Yderhavnen er en forudsætning for byen og havnens fortsatte vækst. Den vil blive placeret i god afstand fra Aarhus by, og samtidig er der mulighed for at give plads til et rensningsanlæg på havneudvidelsen i stedet for ved Tangkrogen. Derfor er jeg overbevist om, at en sådan helhedsløsning vil blive godt modtaget af de fleste. Men selvfølgelig vil der altid være modstand at finde et eller andet sted,« erkender Jakob Flyvbjerg Christensen.