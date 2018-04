Striden om en reklameskærm i Viby får nu teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V) til at kræve opdaterede regler for reklameskærme, og så vil han have undersøgt lovgivningen på området.

»Sagen viser, at vi mangler redskaber, når en virksomhed handler på den her måde. De benytter sig af, at de kan tjene penge, indtil de bliver stoppet, og det er både dårlig virksomhedsledelse og en dårlig samarbejdsform, som jeg ikke vil finde mig i. Det er helt uacceptabelt,« siger Bünyamin Simsek.

Som omtalt i JP Aarhus har reklamefirmaet Track One fået opsat en 50 kvm stor, digital reklameskærm på taget af en ejendom tæt ved Viby Torv. Kommunen har i februar udstedt et påbud om, at skærmen skal fjernes, da den er i strid med byplanvedtægten, og der er heller ikke søgt byggetilladelse.

Jeg har ikke noget imod digitale reklameskærme og heller ikke store reklameskærme. Bünyamin Simsek (V), teknisk rådmand

Det påbud har ejeren ikke reageret på, men i stedet valgt at anke påbuddet til Statsforvaltningen og Planklagenævnet. Statsforvaltningen har givet klagen opsættende virkning, og det betyder, at skærmen kan fortsætte i de op mod 15 måneder, som sagsbehandlingen kan vare.

Opdaterede regler

Bünyamin Simsek vil have opdateret kommunens egne regler for reklameskærme:

»Jeg vil sammen med min forvaltning se på vores nuværende praksis for digitale reklameskærme, så vi kan få reglerne opdateret. Det skal ske i en vurdering sammen med teknisk udvalg, og målet er at undgå en visuel forurening af vores by,« siger han og fortsætter:

»Derudover skal vi sammen med ministeren have afdækket lovgivningen på området, for vi vil ikke acceptere, at det blot bliver et tag selv-bord i Aarhus,« siger rådmanden. Ministeren, han henviser til, er transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Men hvad hjælper nye regler, hvis et firma alligevel ikke overholder reglerne?

»Det er derfor, at vi må sætte ind med flere tiltag, så vi både får opdateret vores egne regler og samtidig får kigget på det lovgivningsmæssige, så vi kan gribe ind i den her slags sager. Og her har vi en god case, der viser, hvad problemet er,« siger Bünyamin Simsek.

Kolossal udvikling

Hans kritik af den aktuelle sag er dog ikke et udtryk for, at han er modstander af digitale reklameskærme. Tværtimod.

»Udviklingen går kolossalt stærkt på området for lysskilte, og jeg mener, at vi skal give plads til lysreklamer i Aarhus. Men der er behov for, at vi får opdateret vores regler på området,« siger han.

Skal der i Aarhus være plads til reklameskærme som den i Viby?

»Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt låse mig fast på, hvilken størrelse vi skal acceptere, men jeg har ikke noget imod digitale reklameskærme og heller ikke store reklameskærme, men opsætningen skal selvfølgelig foregå i en dialog med kommunen, så vi har styr på området,« siger rådmanden.

Han vil ikke på nuværende tidspunkt afgøre, om kommunens nuværende linje skal videreføres. Den siger, at det kan være ok at opsætte en digital reklameskærm til at reklamere for sig selv og sin forretning, mens en reklameskærm, der sælger reklamer for andre, normalt ikke får kommunens godkendelse.