Aarhusiansk kok spiller på flere heste

Den aarhusianske kok Martin Ib, der blandt andet står bag MIB på Ceres Park, Spiseriet8000, MIBpakhusene samt MIBmadmarked, har fra efteråret overtaget restaurationsdriften på Jydsk Væddeløbsbane.

Her skal han stå for maden til løbsdage, events og fester.

"Jeg synes, der er et spændende, uudnyttet potentiale i området, og derfor har jeg valgt at udvide min forretning i den sydlige del af byen. Jeg glæder mig til at blive en del af endnu et af byens kendte vartegn,"siger Martin Ib.

På hver løbsdag vil det være muligt at bestille bord i restauranten, ligesom det vil være muligt at reservere lokalerne til alt fra konfirmationer til bryllupper, firmafester og events. Man kan også reservere eventteamet hos Martin Ib og arrangere teambuilding på Jydsk Væddeløbsbane.