Energitilsynet sparer Aarhus Kommune for en million

Hvis ikke AffaldVarme Aarhus kommer hurtigt i gang med at tilbagebetale 169 mio. kr. til varmekunderne, så skrider Energitilsynet ind.

Det oplyste rådmand for teknik og miljø, Bünyamin Simsek (V), på onsdagens byrådsmøde, hvor et forslag til tilbagebetaling af en afgiftsgodtgørelse var på dagsordenen.

Teknik og miljø havde foreslået byrådet, at der skulle iværksættes et analyse arbejde til en mio. kr. til en "analyse af de eksisterende data" for at få klarlagt, om de eventuelt kan danne grundlag for en afviklingsmodel af de 169 mio. kr. Men det bliver med Energitilsynets henvendelse til kommunen ikke nødvendigt.

»Energitilsynet har henvendt sig til kommunen den 28.marts og har krævet, at der kommer en plan seneste 1. maj for en takstnedsættelse. Ellers kommer der et påbud. Derfor skal der senest i 2018 være en nedsættelse af varmetaksten,« sagde Bünyamin Simsek.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) støttede teknikrådmandens anbefaling af at sætte tilbagebetalingen i gang med det samme.

»Dermed sparer Aarhus Kommune en mio kr. på en undersøgelse. Så lad os gøre det, og så skal vi ikke bruge mere tid på det i byrådssammenhæng,« sagde Jacob Bundsgaard.

Ifølge teknik og miljø vil en tilbageførsel af afgiftsgodtgørelsen over syv måneder resultere i en takstnedsættelse fra 43,60 til 36,20 øre pr. kWh ekskl. moms – altså på 7,40 øre pr. kWh. For en standardkunde i et én-familiehus på 150 kvm. og med et årligt varmeforbrug på 17.500 kWh vil det betyde en lavere varmeudgift på ca. 13 pct. svarende til ca. 1.700 kr. inkl. moms set i forhold til en samlet årlig varmeudgift på 12.400 kr.