Protester gør indtryk på byrådet

Underskriftsindsamlinger og kritiske høringssvar mod omdannelsen af det tidligere hovedbibliotek i Mølleparken fik onsdag flere af byrådets partier til at sende planerne om en ny lokalplan for området tilbage til behandling i teknisk udvalg.

»Der er kommet indsigelser fra en lang række borgere omkring bl.a. højden på byggeriet samt den høje bebyggelsesprocent. Begge forhold mener vi er centrale at have fokus på i området,« sagde byrådsmedlem Heidi Bank (V) under byrådsmødet med henvisning til den foreslåede lokalplan nr. 1024 ”Vestpassagen - Boliger, erhverv og butikker” mellem Mølleparken og Vestergade.

Ifølge planen skal det tidligere hovedbibliotek omdannes til hostel med op mod 550 senge samt erhverv, detailhandel og ca. 70-100 boliger i den øvrige del af lokalplanområdet. Herudover er det planen, at der skal etableres en ny forbindelse i byen i form af en offentlig passage mellem Vestergade og Mølleparken via gårdrummet og det tidligere hovedbibliotek – Vestpassagen.

»For fire måneder siden vedtog vi en kommuneplan. Og straks er vi igang med at lave et tillæg, som gør, at vi alligevel skal bryde rammerne for kommuneplanen. Det er et demokratisk problem. Vi afviger fra både højdekrav og volumen, og det giver nogle problemer til både lys og luft i området,« sagde Keld Hvalsø (EL).

Også Socialdemokratiet ønskede sagen behandlet i teknisk udvalg.

Flere protester

Aarhus Kommune har modtaget 25 indsigelser/bemærkninger til forslagene. Derudover har Fællesrådet for Møllepark-Vestergade kvarteret faciliteret to underskriftsindsamlinger, én med 280 håndskrevne og én med 58 digitale underskrifter.

Brøchner Hotels skal drive hostel i Mølleparken

Udviklingen af området har været i gang siden 2014, da kommunen sendte grunden i udbud og i november 2014 kunne fortælle, at der var indgået aftale om køb af området for at indrette hostel og bygge boliger og muligvis give plads til en flytning af Naturhistorisk Museum.

Det lykkedes dog ikke for museet at finde penge til den plan, hvilket blev meldt ud i juni 2015. Forinden blev der i maj og juni 2015 gennemført en forudgående høring. Hotelkoncernen Brøchner Hotels er udset til at drive det kommende city-hostel, som oprindeligt havde plan om at åbne i april eller maj 2019.