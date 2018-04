Aarhus-borgmester: Ny turiststrategi kræver samarbejde

Det kommer til at kræve en kæmpe indsats og samarbejde mellem mange interessenter, hvis Aarhus i de kommende år skal fordoble turismen. Det fastslog borgmester Jacob Bundsgaard (S) onsdag, da Visit Aarhus’ 2025-strategi blev præsenteret på Aros Aarhus Kunstmuseum.

»Det er en meget ambitiøs strategi, som kræver, at vi skal være dygtige til at samarbejde og løfte i fællesskab. Kagen skal gøres større for alle, og vi må hjælpe hinanden med at blive bedre,« understregede borgmesteren, der pegede på Gøteborg og Amsterdam som gode inspirationskilder.

»Her spiller kystturisme og byturisme rigtig godt sammen, og vi skal også være bedre til at kigge ud over kommunegrænsen. Fregatten Jylland og Gl. Estrup ligger lige i vores baghave og er dygtige formidlere af historisk stof,« sagde Jacob Bundsgaard.

Antallet af overnatninger skal i 2025 tælle to millioner mod en million i 2015. Til sammenligning voksede byens turisme med 63 pct. fra 2011 til 2016. Antallet af udenlandske gæster skal øges markant. De tegnede sig i 2015 for 29 pct. af turisterne i Aarhus, men skal i 2025 udgøre 40 pct.

Turisme giver 3,9 mia. kr.

En stor del af turiststrømmen skal komme fra internationale kongresser. Den forretning skal fordobles til en omsætning på 2 mia. kr. Årligt spenderer turisterne i Aarhus over 3,9 mia. kr. på overnatninger og oplevelser.

»Vi bliver aldrig London, Paris eller Barcelona, men som Danmarks næststørste by med masser af kultur, attraktioner og autenticitet har vi stadig muligheder for vækst. Vi skal være villige til at investere, hvad der er nødvendigt – også i den næste store attraktion som Aros,« understregede Jacob Bundsgaard, der mener, at kulturhovedstadsprojektet i fjor har øget aarhusianernes tro på egen formåen.

»Historisk set har vi nok i et eller andet omfang under-performet og haft mindreværdskomplekser i forhold til København, men Aarhus 2017 gav selvtillid, så vi med rank ryg kan sige, at vi godt kan,« mente borgmesteren.

Campus som attraktion

En af de institutioner, som betyder meget for positioneringen af Aarhus, er Aarhus Universitet, der hører til i top-100 af verdens universiteter. Rektor Brian Bech Nielsen mener dog, at universitetet kunne bruges meget mere offensivt i markedsføringen af byen over for turister.

»Aarhus Universitet er kendt ude i verden for sit høje niveau, og mange turister vil gerne opleve et universitetsmiljø og ikke mindst campus, selv om det måske ikke er byens største attraktion. Men det kræver en del klik på Visit Aahus’ hjemmeside overhovedet at finde universitetet. Jeg vil foreslå Visit Aarhus at bruge universitetet mere aktivt, og det vil også betyde meget for universitetet at være mere synligt,« sagde Brian Bech Nielsen og henviste til, at oplevelsen med udvidelsen til det tidligere kommunehospital kun bliver bedre i årene frem.

»Det bliver meget større og et mere spændende studiemiljø at gå på opdagelse i. Vi arbejder også med et belysningsprojekt, så Vennelystparken og bygningernes arkitektur bliver et smukt syn om aftenen,« fortalte han.

Flere flyruter

En forudsætning for øget international turisme er flere flyruter. Formand for Aarhus Lufthavn, Torben Boldsen, turde godt love, at der vil komme flere passagerer i ankomsthallen de kommende år.

»Da undersøgelserne af en ny lufthavnsplacering stoppede, og der kom ro i ejerkredsen, ville flyselskaberne godt snakke med os igen. SAS har siden åbnet flere ruter, Easy Jet åbner en rute til Berlin, og jeg tør godt love, at det ikke bliver den sidste rute, som åbner i år,« sagde Torben Boldsen, der heller ikke lagde skjul på, at det kræver et enormt forarbejde at sikre nye ruter.

Ny ambition i Aarhus: Dobbelt så mange turister i 2025

»Først skal der skabes kontakt og opbygges en relation til flyselskabet. Derefter skal de fodres med enorme mængder data. Processen kan tage meget lang tid, og meget spiller ind, men alle kan være med til at gøre Aarhus interessant,« lød opfordringen.