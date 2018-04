Kommunens frivillige får forsikring

Aarhus kommune opretter ulykkes- og ansvarsforsikring til borgere, som yder en frivillig indsats i byen. Det vedtog byrådet onsdag.

Den 1. marts 2017 vedtog Folketinget en lovændring, som gør det muligt for kommunerne at forsikre eller selvforsikre borgere, der udfører frivilligt arbejde, så de bliver omfattet af samme sikring og beskyttelse som kommunens ansatte. Dette muliggjorde forslaget, som er indstillet fra Borgmesterens Afdeling.

På byrådsmødet stillede Keld Hvalsø (EL) sig kritisk over for, hvordan det sikres, at forsikringen kommer til at dække alle frivillige.

»Er de ansatte i socialøkonomiske virksomheder omfattet?« spurgte han og tilføjede, at gruppen burde være en del af ordningen.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) kunne ikke besvare spørgsmålet, men lagde op til en undersøgelse af emnet, hvorefter forslaget blev vedtaget.

Mere fokus på frivillighed

Foruden en ny forsikringsordning til de frivillige, skal livet også gøres lettere for de frivillige i Aarhus med et forslag fra Venstre om at udnytte byens faciliteter bedre. Forslaget kommer med idéer til, hvordan man kan finde flere steder til bl.a. at holde bogklub, spille kort, debattere eller dyrke sport, hvis man bruger bibliotekernes model med at holde åbent uden for bemandet åbningstid. Nogle af kommunens lokaler står i øjeblikket tomme, og disse skal udnyttes bedre. Det skal derfor undersøges, hvilke tilbud, der vil nyde godt af et mere fleksibelt bookingsystem, og der skal indhentes erfaringer fra andre kommuner.

»Det handler om at gøre det nemmere og sjovere at være frivillig. Og det er borgerne, der skaber liv for dem, der bor i lokalområdet,« sagde ældrerådmand Jette Skive (DF).

Marc Perera Christensen (K) støttede forslaget med en anekdote om en skole, der blev brugt døgnet rundt, selvom det ikke var tilladt. Historien skulle føre tankerne over på konceptet med at udnytte kommunens lokaler til fulde.

»Vi har en vellykket biblioteksordning.Tænk hvis den tankegang kunne udbredes til kommunens bygninger,« sluttede han.