Et år inden indflytning: 9 af 10 lejligheder solgt i AARhus

Kraner og stillads gør det tydeligt, at de 255 lejligheder i Bjarke Ingels Groups byggeri AARhus ikke er indflytningsklar lige foreløbig. Byggeriet ved Bassin 7 på Aarhus Ø skal efter planen stå færdigt i første halvår af 2019, men allerede nu er 9 af 10 af lejlighederne solgt.

»Interessen har været meget overvældende,« siger Johan Nairn, der er indehaver og ejendomsmægler hos Nybolig Bruuns Bro, der står for salget af lejlighederne.

»Engang ville køberne se boligerne færdigbyggede, før de turde skrive under på noget. Nu har rigtig mange valgt at købe lejligheder kun på baggrund af nogle tegninger. Det fortæller virkelig noget om udviklingen på boligmarkedet i Aarhus,« siger han.

Yngre par flytter ind

Lejlighederne koster mellem 2,5 og 25 millioner. Og ligesom der er store forskelle på priserne, er der også store forskelle på køberne, der skal bo i AARhus til næste år:

»Det er ret forskelligt, hvem køberne er. Der er både købere i slutningen af 20’erne og købere i 70’erne. Men fælles for dem alle er, at de vil byen, og de vil prøve noget nyt. En stor del af køberne er dog yngre par, der er blevet færdige med at læse, og som nu er i starten af deres arbejdsliv,« siger Johan Nairn.

Der er nu kun 28 lejligheder til salg, og udover et eksemplar til 25 mio. kr. er der primært tale om toværelseslejligheder. Dem forventer han at sælge over sommeren.

Byliv tænkt ind

Ifølge Johan Nairn er der særligt to forhold, der har skabt den store interesse:

»En ting er, at det er unikt, at det er tegnet af arkitekten Bjarke Ingels. Noget andet er, at der i høj grad er tænkt noget byliv ind i byggeriet. Der vil blive skabt meget aktivitet omkring lejlighederne, og det er noget, bydelen har manglet lidt tidligere,« siger han.

Han refererer til, at der kommer badehuse, et teater og et havnebad i området.