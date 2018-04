Fremtiden er træ: 35 nye træhuse i Lisbjerg er fremtidens bolig

Der skrives mange ord om fremtidens Lisbjerg for tiden.

»En bakkeby, der følger landskabet og klatrer ned ad Lisbjerg.«

Sådan står der f.eks. i det præsentationsmateriale, der blev brugt på kommunens borgermøde i begyndelsen af marts om udviklingsplanen for Lisbjerg. En del af det er dog fremtidsmusik, for de 25.000 mennesker, som skal flytte til Lisbjerg, vil indflytte med ca. 700 om året i løbet af de næste 60 år.

Men udviklingen er allerede i gang, og i disse dage flytter 35 familier ind i en stribe nybyggede træhuse, der er udviklet af tegnestuen Vandkunsten. Arkitekterne vandt et udbud i 2014 med overskriften ”Fremtidens bæredygtige almene bolig”, og konkurrencen var udskrevet af Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, Aarhus kommune og AL2bolig.

Lisbjerg Udviklingsplan Et af Danmarks største byudviklingsprojekter.

25.000 nye indbyggere i løbet af de næste 60 år.

1 mio. etagemeter bolig.

250.000 kvm til erhverv.

Op til 700 nye indbyggere om året fra 2020.

Ca. 15 minutters kørsel fra midtbyen med letbane.

20 minutter på cykel til midtbyen via supercykelsti.

Boligerne er nu opført som 35 familieboliger og fem ungdomsboliger, og de har ubehandlede træfacader, og af de 40 boliger er der 27 forskellige boligtyper i et, to og tre plan, som fordeler sig i seks blokke på henholdsvis tre og fire etager.

Forskønnelse og nye stier

Allan Werge, direktør for AL2bolig, glæder sig i en pressemeddelelse over byggeriet, som han kalder et topmoderne bud på et dansk træhus, og han tilføjer:

»Med spændende planløsninger og en minimalistisk indretning, er der god mulighed for, at den enkelte familie kan sætte et helt personlig præg på netop deres bolig bl.a. ved selv at montere nye vægge. Dertil kommer, at de er skabt ud fra et bæredygtigt perspektiv med genanvendelige materialer,« siger han.

Udviklingsplanen og en plan for 1. etape blev behandlet i byrådet i februar i år og har været i høring. Etape 1 ventes at være fuldt udbygget i 2026 og give plads til de første 8.000 indbyggere.

Blandt de første initiativer i udviklingsplanen vil kommunen sætte et forskønnelsesprojekt af Randersvej i gang, etablere stiforbindelser til nabolandsbyerne og lave en forlægning af Ny Høgemosevej vest om Lisbjerg, så den tunge trafik til forbrændingsanlægget ikke længere skal ad Randersvej gennem Lisbjerg.