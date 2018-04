Turistchef: Dobbelt så mange turister i 2025

Aarhus’ turisme skal være dobbelt så stor i 2025, som den var i 2015.

Det er den overordnede ambition for Visit Aarhus’ nye strategi, som i dag bliver præsenteret på Aros Aarhus Kunstmuseum. At nå det mål kræver ifølge direktør Peer H. Kristensen, Visit Aarhus, at byen fastholder og udnytter det nuværende momentum.

»Byens udvikling er med til at definere Aarhus’ fremtidige turismeudvikling. Vi kan se, der er et kæmpe vækstpotentiale derude, hvis man gør det rigtige,« siger turistdirektøren.

I 2015 passerede Aarhus 1 mio. overnatninger, og målet er, at tallet skal være 2 mio. i 2025. En del af den fremtidige turismevækst skal f.eks. komme fra kongresser.

Vi skal – ud over de hoteller, der allerede er annonceret – have 700-1.000 værelser mere. Det er omtrent tre store hoteller. Peer H. Kristensen, direktør for Visit Aarhus

»Derfor spiller det faglige vidensmiljø i Aarhus en stor rolle, fordi det er med til at tiltrække kongresser og vækst. Vi har allerede et kongresområde ved Musikhuset og Skandinavian Congress Center, og så får vi et nyt ude på Aarhus Ø. Så vi har plads til dem,« fortæller Peer H. Kristensen.

62 pct. vækst på fem år

Erhvervs- og Vækstministeriet har også lavet en turismeplan for Danmark, hvor man i samme periode skal op på 17 mio. overnatninger. Det svarer til en stigning på 33 pct., mens Aarhus vil fordoble antallet af turister. Er det overhovedet realistisk?

Overnatning Pres på værelser I 2016 var der 818.030 overnatninger på aarhusianske hoteller.

På samtlige af byens overnatningsformer (hotel, feriehus, lystbåde, camping og vandrerhjem) var der 1,1 million overnatninger i 2016.

Målet i Visit Aarhus’ vækststrategi er, at der skal være 2 millioner overnatninger i 2025, hvoraf hotellerne forventes at tegne sig for de fleste.

Ifølge strategien skal andelen af overnatninger fra udenlandske gæster stige fra de 29 pct. i 2015 svarende til 290.00 overnatninger til 40 pct. i 2025 svarende til 800.000 overnatninger.

I dag har byens 20 hoteller i alt 2.442 værelser. I 2025 forventes 3.500 hotelværelser.

»Ja, for hvis man kigger på perioden fra 2011 til 2016, voksede antallet af overnatninger med 62 pct. Og dertil kan vel lægges 15 pct. fra 2016 til 2017. Til sammenligning voksede antallet af overnatninger på nationalt plan i samme periode 3-4 pct. om året. Aarhus ligger ude i overhalingsbanen, og der skal vi blive liggende,« fastslår han.

En større kage

En forudsætning for vækst af den størrelsesorden er mere hotelkapacitet, erkender Peer H. Kristensen.

»Vi er nødt til at gøre kagen større, og det er kongrescentret på Aarhus Ø bl.a. med til. Det samme er det nye city-hostel i Mølleparken. Det er heller ikke et produkt, vi har i dag. Der skal tilføres noget nyt, ellers spiser vi af os selv.«

»Vi skal – ud over de hoteller, der allerede er annonceret – have 700-1.000 værelser mere. Det er omtrent tre store hoteller, men i vores strategi siger vi, at vi skal tiltrække yderligere fem internationale hotelbrands,« siger han.

I 2015 var 29 pct. af turisterne i Aarhus fra udlandet. Ambitionen er at øge den andel til 40 pct. Eller lige godt en halv mio. flere internationale turister.

Turister med fly

»Hvis vi kun satsede på det nationale marked, ville vi alle slås mod hinanden, og det tror vi ikke, er den rigtige vej frem for dansk turisme. Der er de internationale hotelbrands loyalitetsprogrammer en af vejene. En anden er flere internationale ankomster til Aarhus Lufthavn. Derfor skal vi hjælpe lufthavnen til at blive klædt bedre på til at vinde ruter, hvor der er et stort inbound-potentiale,« siger Peer H. Kristensen.

Flere flyruter vil øge østjysk vækst

Visit Aarhus har specielt som led i kulturhovedstadsåret i fjor markedsført Aarhus som en attraktiv must see-destination med store attraktioner, masser af kulturtilbud og gastronomi på Michelin-niveau. Det har ifølge turistdirektøren givet masser af omtale i udenlandske medier, som der nu skal bygges videre på.

»Vi har gennem international markedsføring fået tegnet et billede af, at der findes en by mere i Danmark end København,« understreger han.

»Det gode ved kulturhovedstadsåret er, at vi er kommet i dialog med journalisterne. Det kommer vi til at fortsætte med fuld kraft fremover, og det er perfekt timet i forhold til en voksende interesse og generel international bevægelse mod second cities,« fortæller Peer H. Kristensen.