Skyd som fortidens jægere: Pilene fløj gennem Moesgaards nye buejagtbane

Spænd den godt ud, hold højre øje åbent og sigt så langs pilen.

Pilen skærer gennem den kolde luft og rammer uglen. Gummidyret bliver siddende helt stille, mens der lyder et stolt udråb fra drengen, der står tilbage med en bue, der er næsten lige så høj som ham selv.

Det er lørdag formiddag, og et lille hold af fædre og sønner er gået på jagt i skoven ved Moesgaard Museum. Museet sætter påsken igennem fokus på buen og har i den anledning åbnet en buejagtbane for gæsterne. Lørdag er det Oskar Guldberg Schmidt og brødrene Malte og Tobias Busse, der er formiddagens jægere.

Påske på Moesgaard Museum En uge med buer Buen er temaet i årets påskeaktiviteter på Moesgaard Museum.

Museumsgæsterne kan prøve den nye udendørs buejagtbane, lave armbeskyttere eller høre om buens historie i det fortællende bueværksted.

Adgang til banen med instruktion og guidet skydning koster 60 kr. Bueskytterne skal være min. 10 år og sammen med en voksen.

Påskeaktiviteterne kan stadig opleves søndag den 1. og mandag den 2. april kl. 11-16.

Buejagtbanen skal være en permanent del af museet efter påsken. Kilde: Moesgaard Museum

»Forestil jer, at I er tilbage i Stenalderen,« siger Jannie Marie Christensen, der er guide på museet, mens hun leder holdet længere ind på banen i skoven.

Buen betød liv eller død

Drengene skal få fornemmelsen af at liste rundt, som jægere har gjort det i tusindvis af år før dem:

»Oplevelsen skal give gæsterne blod på tanden og en følelse af, hvordan jægerne har oplevet den tætte skov. De skal prøve udfordringerne med at skyde mellem træer, ned af skrænter og i en tæt skov,« siger Sara Heil Jensen, der er projektleder for påskens aktiviteter.

Og selvom buen bliver brugt til familieaktiviteter i dag, har den været meget afgørende engang. I Stenalderen skaffede den mad til jægerne, mens den i middelalderen var et frygtet krigsvåben.

»Engang har buen betydet liv eller død,« siger Sara Heil Jensen.

Men denne formiddag virker det mere til, at drengene går op i at få ram på flest af rutens dyr.

»Åh, lige i struben,« udbryder de, da der lyder en hul lyd, og en pil stikker vandret ud fra et af dyrene.

Meget mere end en træpind

Oskar Guldberg Schmidt har gået til skydning i et år, mens de to brødre har prøvet at skyde med bue og pil et par gange. Få pile rammer ved siden af dyrene, men de små bueskytter har også fået 20 minutters skydetræning inden turen i skoven.

Oskar Guldberg Schmidt går til skydning og prøvede lørdag kræfter med Moesgaard Museums nye buejagtbane. Foto: Anita Graversen.

Buerne har ifølge projektleder og arkæolog Sara Heil Nielsen været en overset del af museet, og derfor sætter de nu fokus på dem:

»Vores samling er unik på globalt plan. Desværre ser en træpind ikke ud af så meget, og man går let forbi samlingen. Nu håber vi på at få folks øjne op for buerne,« siger hun.

De mange små skudhuller i gummidyrene i skoven understreger, at gæsterne nu har fået øjnene op for buerne. Der har været udsolgt til de guidede ture på buejagtbanen flere dage i påsken.

»Buen er intet mindre end et genialt stykke ingeniørarbejde. I hele verden har man til alle tider eksperimenteret med form og materialer for at lave en effektiv bue, men når alt kommer til alt, er skyttens evner det afgørende,« siger hun.

Buejagtbanen i skoven har forskellige stop, hvor gæsterne kan skyde efter bl.a. et vildsvin, en ugle og en ulv. Foto: Anita Graversen.

I skoven skjuler de nøgne grene ingenting for de tre skytter, selvom ulven falder ind i omgivelsernes brune farver.

»Der er ulven!« udbryder Tobias Busse.

Jægerens gys

Der er fuld koncentration, da han holder sine kolde hænder om buen og sigter mod det dyr, han allerhelst vil skyde.

»Gæsterne skal prøve at føle den såkaldte "doe fever". Det gys, jægeren mærker, lige inden skuddet falder,« siger projektleder Sara Heil Jensen.

Efter et splitsekund sidder pilens sorte spids i ulvens mave, og det giver et gib i ham.