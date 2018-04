Der blev stjålet for 900.000 kr.: Nu er nye messehagler klar til Thorsø Kirke

I Vrinners by – tre huse efter kirken, når man kommer fra Aarhus – dér bor multikunstneren Elín Stefánsdóttir sammen med sin mand, Gert Madsen. Umiddelbart ser det røde murstenshus ikke ud af noget særligt, men så snart man træder ind i hjemmet, åbner der sig en verden af varme farver i form af glaskunst, malerier og vævede tekstiler.

For mig hænger musik og billedkunst sammen Elín Stefánsdóttir, kunstner For mig hænger musik og billedkunst sammen

Kunstnerens værksted er delt op i udstilling og produktion. Midt i det store rum står et par højtalere, hvor en gammel discman er tilsluttet. Herfra lyder tonerne af Mozart, Beethoven eller Vivaldi som regel, mens Elín Stefánsdóttir arbejder. Det er en vigtig inspirationskilde, forklarer islandske Elín Stefánsdóttir, der altid har interesseret sig for den klassiske genre:

»For mig hænger musik og billedkunst sammen. Det er det samme.« Længst inde i værkstedet, bag malerlærred og tegnebord, står en stor svensk damaskvæv, hvor gyldne silketråde stadig er spændt op efter sidste job.

Væven er netop færdig efter næsten fem måneders arbejde, hvor tre præstekåber, de såkaldte messehagler, er blevet skabt af i alt 45 km uld- og silketråd. Tråd som Elín Stefánsdóttir gerne farver selv, så hun er sikker på at få de helt rigtige nuancer. En lilla, en hvid og en grøn kåbe er det blevet til – alle til Thorsø Kirke.

De stjålne messehagler

Hvad er en messehagel? En overklædning, præsten bruger ved gudstjenesten i folkekirken.

Oprindelse i antikkens dagligdragt som en kappe båret over en kjortel.

Der findes fem slags – en hvid, grøn, violet, rød og sort. Det er dog de færreste kirker, som har alle. Thorsø har de tre første.

Grøn er vækstens farve, og den bruges i helligtrekongertiden samt i trinitatistiden.

Hvid bruges til allehelgen og ved jul samt påske – det er farven for fest og sejr.

Violet bruges i adventstiden, i fastetiden, palmesøndag og bededag. Kilde: Kristendom.dk og Gyldendal

Det er ikke første gang, at Elín Stefánsdóttir leverer messehagler til kirken i Thorsø i Favrskov Kommune. Tilbage i år 1996 modtog kirken tre styks i de samme farver i en gave. Men på en sommerdag i 2016 forsvandt præsteklæderne på mystisk vis fra kirken ved et tyveri. Også flere af alterets træfigurer fra 1600-tallet og kirkens messinglysestager var væk.

Tingene er aldrig fundet, så da Thorsø Kirke fik deres forsikringspenge for de stjålne ting, kontaktede de i 2017 kunstneren på Mols i håbet om, at hun ville lave tre nye messehagler. Det ville hun gerne og i samarbejde med sin mand, har hun nu skabt tre klæder, der stort set er identiske med de første.

»Det betyder meget, at de igen har spurgt os. Og vi havde jo heldigvis stadig skitserne,« fortæller Elín Stefánsdóttir, mens hun bladrer gennem de gamle tegninger.

Håndarbejde og kærlighed

Da Elín Stefánsdóttir var 10 år syede hun sit eget tøj. Fire år senere begyndte hun at strikke, og som 19-årig blev hun fanget af væveriet.

Kunstneren Elín Stefánsdóttir kommer fra Island, men flyttede som helt ung til Danmark, da hun mødte sin første mand. De seneste mange årtier har hun levet af sin kunst. Foto: Helle Arensbak

»Da jeg så væven første gang, tænkte jeg bare: Wauw,« fortæller kunstneren, der er født og opvokset på Island. I begyndelsen af sine tyvere flyttede hun til Danmark på grund af kærligheden, og her fik hun uddannelse og job som lærer. Kærligheden holdte dog ikke evigt, og efter 14 års ægteskab skiltes parrets veje.

Inden Elín Stefánsdóttir igen nåede at rejse tilbage til Island mødte hun Gert Madsen. Det skete på en bar i Aarhus i slutningen af 1970’erne, og det viste sig senere, at mødet var planlagt af en fælles bekendt, der syntes, at de to passede godt sammen. Der gik da heller ikke mere end tre dage fra deres møde, før den forelskede Gert Madsen spurgte den islandske kvinde, om de skulle flytte sammen. Selv om det kom som lidt af en overraskelse for Elín Stefánsdóttir, var svaret ja. I 1979 blev parret gift hos hendes familie i Reykjavik. Siden har de ikke kun fungeret som ægtefolk, de har også været kollegaer i værkstedet.

Et arbejde for to

Ægteparret har tilsammen syv børn, hvoraf de sidste to er deres fælles. For 32 år siden blev deres yngste døbt i Brabrand, hvor de dengang boede, og i den forbindelse var præsten på besøg i familiens hjem. Da han fik øje på den store væv, spurgte han, om de kunne lave ham en messehagel til gudstjenesterne. Siden den dag har Elín Stefánsdóttir designet messehagler og altertæpper til omkring 120 kirker i både Danmark og Island. Arbejdet som lærer blev derfor skåret ned, og kunstproduktionen sat op.

Elín Stefánsdóttir er designeren bag tre nye messehageler til Thorsø Kirke, mens hendes mand, Gert Madsen er kræfterne bag væven. Sådan har de samarbejdet i over 30 år. Foto: Helle Arensbak

I begyndelsen vævede Elín Stefánsdóttir selv, men i 1990'erne overtog hendes mand væven.

»Det er et hårdt fysisk arbejde at håndtere den tunge væv,« fortæller Gert Madsen, der gik på pension for seks år siden, efter 44 år som gymnasielærer i Århus. Men pensionen holder ikke parret fra at arbejde. I dag er det stadig Elín Stefánsdóttir, som tegner skitserne, farver tråden og udregner, hvor meget der skal bruges, mens Gert Madsen er kræfterne bag arbejdet.

I april tager præsten i Thorsø Kirke de nye messehagler i brug. Efter gudstjenesten søndag den 15. april kl. 10.30 vil det være muligt at se klæderne og møde Elín Stefánsdóttir og Gert Madsen.