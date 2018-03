Hvad skal vi lege: Bæredygtighed i børnehøjde

»Vi lever i en tid med overproduktion af materialer, en tid, hvor vores fælles jord er overbelastet af det forbrug, vi mennesker har og nuværende samt tidligere tiders forurening. Polerne smelter, træer fældes og ørken opstår, dyrelivet svinder og naturen flyder med affald, særligt plastik, der er smidt og brugt af os mennesker.«

Sådan siger daglig leder af børnehaven Viften i Låsby, Bente Kühn, som forklaring på, hvorfor Viften har brugt børnehavedagene på at arbejde med bæredygtighed sammen med børnene.

Det er godt, at børn fra en tidlig alder lærer, hvordan de kan passe på jordens ressourcer. Claus Leick, SF-formand for Skanderborgs Miljø- og Planudvalg Det er godt, at børn fra en tidlig alder lærer, hvordan de kan passe på jordens ressourcer.

Det er andet år, at børnehaven har været med i Skanderborg Kommunes projekt ”Bæredygtighed i børnehøjde”, som kører i marts.

»Vi ser det som en nødvendig og vigtig opgave at være med til at opdrage vores børn og unge mennesker til at være med til at passe på naturen for fremtidens skyld. Af denne grund har vi atter deltaget i det tværkommunale projekt om bæredygtighed,« fortsætter Bente Kühn.

For Viften var planen i år at fordybe sig i at begrænse forbruget af papir og sæbe og undersøge, hvordan man kan skære ned på mængden af affald og være kreative omkring, hvad og hvordan man kan genbruge materialer gennem etablering af skrammelværksted og skrammelkunst.

Tredje år

Det er tredje år, at projekt ”Bæredygtighed i børnehøjde” har kørt i marts.

Det første år var kun to børnehaver med, nemlig Børnehuset Bakketoppen i Galten og Børnehuset Eskebækparken i Skanderborg. Begge institutioner har været med siden. Sidste år deltog otte daginstitutioner, og i år var det 11.

»Det er godt, at børn fra en tidlig alder lærer, hvordan de kan passe på jordens ressourcer og undgå klimaforandringer. De får nogle vaner, som de forhåbentlig tager med sig resten af livet,« siger Claus Leick, (SF) formand for kommunens Miljø- og Planudvalg, som bakker op om projektet.

Nogle institutioner afslutter deres forløb med en offentlig udstilling. Børnehuset Bakketoppen i Galten går utraditionelt til værks og udstiller på det lokale plejecenter Tjørnehaven med fernisering mandag 9. april kl. 14.30.

Fra Ry deltog Birkehuset, Børnegården Lynghoved, Børnehuset Fugldal, Børnehuset Kildebjerg og Børnehuset Bakkely. De er gået sammen og udstiller allerede deres produkter på Ry Bytorv og Ry Bibliotek.

Investeringsforeninger Står den bæredygtige kapitalisme for døren? Det er ved at gå op for kapitalismen, at miljøvenlighed og social ansvarlighed ikke behøver at gå på kompromis med værdiskabelse.

Ud over de nævnte daginstitutioner deltog også Børnehaven Søvang i Skanderborg, Voerladegård Børnehave og Landsbyordningen Ejer Bjerge.

Forude venter, at projektet bliver evalueret – og så kan det være, at også næste års børnehavebørn skal lære om bæredygtighed