Lavpris i Aarhus: En returbillet til Berlin fra Aarhus Lufthavn kan fås for 400 kr.

Bag ugens nyhed om, at Easyjet til september åbner en ny rute til Berlin fra Aarhus Lufthavn, gemmer sig muligvis en endnu større nyhed.

For britiske Easyjet er Europas næststørste lavprisflyselskab, og historien har vist, at de steder, hvor selskabet slår sig ned, åbner der flere ruter.

Det er historien om Aarhus som landets største vækstområde uden for København. Torben Boldsen, formand for Aarhus Lufthavn Det er historien om Aarhus som landets største vækstområde uden for København.

»Vi har ingen aftale om flere ruter med Easyjet, men selskabet er kendt for at have 25-30 baser rundt i Europa i hovedlufthavnene, som de udvikler. Historikken viser, at de næsten hvert år er kommet med en-to nye ruter i en lang periode, så vi håber, at det samme mønster vil vise sig i Aarhus,« siger Torben Boldsen, formand for Aarhus Lufthavn.

Han nævner lufthavnen i Reykjavik som eksempel, hvor Easyjet ifølge formanden har udviklet sig til at transportere op mod 1 mio. passagerer årligt.

Easyjet er ifølge luftfartsitet check-in.dk i løbet af kort tid blevet den største operatør på de to Berlin-lufthavne Tegel og Schönefeld med op mod 100 ruter bl.a. fordi selskabet har overtaget det konkursramte Air Berlins rolle i Tyskland.

Easyjet har op mod seks ugentlige afgange fra Berlin til København, og når Easyjet også har fået øje på Aarhus, skyldes det ifølge Torben Boldsen væksten i det østjyske.

Aarhus Lufthavn Nye ruter I løbet af foråret åbner SAS seks nye ruter fra Aarhus Lufthavn til Oslo, Stockholm, München, Mallorca, Split og Nice.

Derudover åbnede lufthavnen i 2017 nye ruter til Prag, Malaga, Gdansk og de græske feriedestinationer Sivota og Ithaca.

Til september åbner Easyjet en rute fra Aarhus Lufthavn til Berlin med to ugentlige afgange.

»Det er historien om Aarhus som landets største vækstområde uden for København med mange nye tilflyttere og arbejdspladser. Lufthavnens nærhed til Aarhus gør, at Easyjet tror på succes for en ny rute til Berlin,« siger Torben Boldsen.

Formand: Aarhus Lufthavn vil fordoble passagertallet om to-tre

Forsalg til chartergæster

SAS åbner i løbet af foråret seks nye ruter fra Aarhus Lufthavn til Oslo, Stockholm, München, Mallorca, Split og Nice, men med Easyjetruten er der også åbnet for flere lavprisbilletter fra Tirstrup. Et priseksempel viser, at en Aarhus-Berlin-returbillet i september kan købes for ca. 400 kr.

Med to ugentlige fly til Berlin kan ruten med en god belægning give Aarhus Lufthavn op mod 12.000 ekstra passagerer årligt. Dertil kommer striben af nye SAS-ruter, som ifølge lufthavnsdirektør Peter Høgsberg har haft et godt forsalg.

For de to Aarhus-ruter til Mallorca og Split plus den eksisterende rute til Malaga, som nu bliver en helårsrute, er der ekstra godt forsalg, fordi nogle charterselskaber i stigende grad køber billetter i rutefly til en del af deres chartergæster.