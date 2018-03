Mød landmanden, der producerer din mad

Madsamling blev opfundet af franskmænd. Naturligvis, fristes man til at sige. De madglade franskmænd har altid støttet deres lokale producenter, og det er netop det, som Madsamling går ud på. At skabe direkte kontakt mellem forbrugeren og områdets producenter af madvarer. Uden fordyrende mellemled.

Nu har Aarhus fået sin egen Madsamling på Godsbanen. Hver onsdag mellem klokken 16 og 18 kan aarhusianerne afhente den mad, som de har bestilt online. Madvarerne kommer fra producenter i Østjylland, og de er alle karakteriseret ved en produktion, der tager hensyn til bæredygtighed og dyrevelfærd.

»Konceptet er: E-handel møder markedspladsen,« fortæller Rune Christian Nielsen.

Han er en af de tre værter ved den ugentlige Madsamling. De to andre er Markus Hahn-Hundsdahl og Andreas Sejersdahl. Rune Christian Nielsen og Andreas Sejersdahl er ved at uddanne sig inden for jordbrug, og alle tre har arbejdet frivilligt med grønne initiativer i flere år.

De tre er i fuld gang med at finde lokale producenter, og 10 er allerede på plads. Det er bl.a. Store Lyngdal, der sælger frilandsgrise og økologisk kalvekød, og Blakgården, der sælger økologiske grøntsager og æg. Hertil kommer producenter af mel, dansk vin og madolier. I alt 200 forskellige varer.

»De små, idealistiske avlere får adgang til et salgsmedie, hvor de ikke skal gå på kompromis med kvalitet og produktionsmetoder på grund af mængdekrav, som de ellers kan møde hos Coop eller Dansk Supermarked,« siger Rune Christian Nielsen.

De tre værter vil gerne op på omkring 20 producenter. Lige nu mangler de frugt, mælk, ost, øl, sodavand og saft, men flere er allerede på vej ind.

Gerne 1.000 medlemmer

Indtil videre har 240 aarhusianere meldt sig ind i Madsamling Aarhus, og de tre værter håber på at nå op på 1.000 medlemmer, så der kan komme volumen på salget. Det er gratis at være medlem, og hos Madsamling kan man få produkter, der ellers er svære at få fat i i Aarhus. Og så er der det personlige møde med producenterne.

»Vi vil gerne være med til at skabe respekt for landmanden og hans arbejde med at lave kvalitetsråvarer. Ved at komme herned og se landmanden i øjnene og høre om, hvordan han har produceret varerne, bliver folk mere bevidste omkring deres forbrug,« påpeger Andreas Sejersdahl.

Madsamling Etableret i Frankrig i 2011. I dag: ca. 1.100 samlinger i Europa, heraf 12 i Danmark med flere på vej.

Madsamling Aarhus.

Madmarked med lokale producenter på Godsbanen.

Varerne bestilles online og afhentes hver onsdag kl. 16-18.

Værter: Andreas Sejersdahl, Markus Hahn-Hundsdahl og Rune Christian Nielsen.

Andreas Sejersdahl er jordbrugsteknolog og studerer agrobiologi.

Markus Hahn-Hundsdahl læser til bygningsingeniør.

Rune Christian Nielsen er miljøteknolog og læser jordbrugsvirksomhed.

»Madspild kommer af, at vi er fremmedgjorte over for, hvor maden kommer fra. Vi tager den for givet. Landmændene er jo meget stolte over det, de laver. Den stolthed værdsætter vi byboere ikke nok,« siger Rune Christian Nielsen.

Man er naturligvis velkommen til at hente sine varer og gå igen med det samme. Men de tre værter har ambitioner om at tilføje et socialt aspekt til Madsamling i form af arrangementer for medlemmerne.

Arrangementer om mad

»Vi vil gerne skabe et slags fødevarefællesskab f.eks. omkring fællesspisning med råvarer fra producenterne, smagninger, gårdbesøg og arrangementer for børn,« siger Rune Christian Nielsen.

De understreger også, at medlemmerne og producenterne er meget velkomne til selv at komme med idéer, som Madsamling kan lægge hus til.

»Vi vil også lave temaarrangementer med små nichelandbrug, som dermed får deres varer ud på en ekstra platform, så de kan få gjort opmærksom på sig selv,« siger Andreas Sejersdahl.

Iværksættermiljø

Afhentningsstedet bag Godsbanen er en oplevelse i sig selv. Rune Christian Nielsen har selv bygget træhuset, hvor Madsamling-medlemmerne henter madvarerne hver onsdag. Rundt om ligger mange andre selvbyggede huse, der alle hører til det blomstrende iværksættermiljø under Institut for (X), en platform for entreprenører inden for kultur og erhverv, der kan leje sig ind til en lav husleje og prøve idéer af. 170 cvr-numre plus en lang række foreninger har til huse her.

»I begyndelsen kunne Institut for (X) virke lidt lukket og Christiania-agtigt, men folk er begyndt at forstå, at her bliver produceret mange gode idéer og virksomheder. Jo flere gode historier der kommer hernede fra, jo bedre, og det kan Madsamling bidrage til,« siger Andreas Sejersdahl.

»Vores motivation er da også at gøre det miljø, der er bygget op hernede, mere synligt for aarhusianerne. Vi vil ikke kun have fat i byens mange studerende, men også meget gerne i forstadsbeboerne i Højbjerg og Risskov, for de har pengene og også interessen for økologi,« siger Rune Christian Nielsen.

Iværksættermiljøet skal snart væk, fordi byens nye arkitektskole skal bygges her. Madsamling skal være ude til januar.

»Vi har ni måneder til at skabe en succes med Madsamling, men vi flytter højst sandsynligt blot længere ned ad grunden,« siger Rune Christian Nielsen.