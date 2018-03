Kendt luksushotel kan være på vej til Aarhus

Bella Center Hospitality Group (BCHG) overvejer at åbne et luksushotel i Aarhus med omkring 250 værelser. Det skriver standby.dk.

Selskabet driver i København blandt andet Bella Center samt foreløbig tre store hoteller med samlet 1.584 værelser – det fem-stjernede Copenhagen Marriott samt de fire-stjernede AC Hotel Bella Sky Copenhagen og Crowne Plaza Copenhagen Towers.

"Vi kigger meget på Aarhus og vil gerne ind med mindst ét stort verdensomspændende hotelvaremærke. Bliver planerne i Aarhus til noget kunne det for eksempel blive med et af Hiltons varemærker, Hampton by Hilton, eller Moxy by Marriott, et varemærke under Marriott," siger koncernchef for BC Hospitality Group, Allan L. Agerholm, til Standby.dk.

Han oplyser, at man i øjeblikket kigger på tre mulige placeringer i Aarhus samt at et nyt hotel i Aarhus kan stå klart inden for to til tre år, hvis man vælger at gå videre med planerne.