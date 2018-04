Den kommene uge i Østjylland

Kræv handling for parkeringskronerne:

Nu ser det endelig ud til, at drømmen om en fast forbindelse over Kattegat rykker tættere på.

Samme dag som den nye sporvogn startede at køre med passagerer, blev busdriften i Aarhus udsat for en decideret massakre.

Da et legendarisk jazzværtshus lukkede, sluttede en epoke i den mere folkelige musikhistorie – men stedet fik et nyt og meget anderledes liv.

Langt hovedparten af otte ton tungt rumfartøj brændte op i mødet med atmosfæren over Stillehavet.

Minister kalder nyt borgerforslag noget »pjat«. Alternativet mener, det er på tide, at politikerne tager borgernes forslag alvorligt.

To uvildige eksperters vurdering af det kommende retsopgør om realkreditselskabernes bidragsforhøjelser vækker glæde hos de boligejere, der har lagt sag an. Finans

Byens politikere og politi mener stadig, at den britiske hovedstad er blandt de mest sikre i verden.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) overvejer et lovforslag, der kan give hjemløse gratis slik, øl og smøger.

Der blev stjålet for 900.000 kr.:

Hverdagen banker på, og som altid har vi samlet et overblik over nogle af denne uges vigtigste begivenheder.

Mit arbejde er hårdt. Jeg giver så meget af mig selv, at jeg sjældent orker at se mine venner efter arbejde. Jeg arbejder, fordi det giver mit liv værdi, og fordi jeg ved, jeg gør en forskel.

Kunden møder bonden. Uden fordyrende mellemled. Det er idéen bag Madsamling, et nyt madmarked med lokale producenter.

I påsken sætter Moesgaard Museum fokus på buen. Og gæsterne får selv lov at sigte og skyde pilene afsted.

Easyjets nye Berlin-rute fra Aarhus kan være forløber for flere lavprisruter.

Hvorfor ikke tage en tur i kirke, sådan en 2. påskedag? Hvis du vil høre det store orgel i Aarhus Domkirke er det endda på tide at komme afsted, for en omfattende renovering vil snart gøre det tavst.

AGF og Silkeborg IF mødes i dag i runde 28 i Superligaen. Holdene spiller i gruppespillets pulje 1, hvor der kæmpes om overlevelse i Superligaen. De to andre hold i deres pulje er FC Helsingør og Hobro IK. Kampen spilles kl. 18 på Ceres Park i Aarhus.

Dronning Margrethe flytter i dag sin residens til Fredensborg Slot. Hun har over påsken haft residens på Marselisborg Slot.

Boligsiden.dk offentliggør i dag nye tal over udbuddet på boligmarkedet per 1. april.

Aarhus Kommunes byråd mødes i dag. Byrådsmødet finder sted på Aarhus Rådhus kl. 16. Find dagsordenen her .

